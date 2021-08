Fingerzeige für Reis: Zwei Stammkräfte wackeln

Mit etwas Glück und viel Mühe vermeidet der VfL Bochum das frühe Aus und eine kräftige Blamage im DFB-Pokal. Es liegt auf der Hand: Einige Stammkräfte des Aufstiegsteams wackeln.

In den ersten 45 Minuten fand der Bundesliga-Aufsteiger in Wuppertal überhaupt nicht ins Spiel. Die Folge: Zwei Spieler der Stammelf blieben nach der Pause in der Kabine. Armel Bella Kotchap wackelte bedenklich in der Innenverteidigung, von Gerrit Holtmann, schnellster Spieler der deutschen Profiligen, war wieder einmal herzlich wenig zu sehen.

Ein Fingerzeig für Thomas Reis, was die Besetzung für das erste Bundesligaspiel am kommenden Samstag in Wolfsburg angeht? Ganz gewiss. Denn von Holtmann war während der kompletten Vorbereitung herzlich wenig zu sehen, ganz selten die Momente, in denen er seine enorme Schnelligkeit ausspielen und torgefährliche Situationen inszenieren konnte.

Des Trainers Kritik an dem schnellen Flügelspieler: Holtmann müsse unbedingt an seinem ersten Kontakt arbeiten, zudem häufiger die Tiefe suchen und dem Ball nicht so häufig entgegen gehen.

Und auch Bella Kotchap ist ein Wackelkandidat, weil er des öfteren dazu neigt, mit zu viel Risiko zu spielen. Das aber, so Reis, werde in der Bundesliga garantiert noch viel schneller ins Auge gehen und zu Gegentoren führen als in der 2. Liga.

Antwi-Adjei und der "griechische Kühlschrank" überzeugen

Auch andere Spieler lagen in den ersten 45 Minuten am Wuppertaler Zoo völlig daneben, aber die beiden Ausgewechselten müssen in der Tat um ihren Platz für den Bundesliga-Auftakt in Wolfsburg bangen. Denn die Alternativen drängen sich auf: Christopher Antwi-Adjei empfahl sich nachdrücklich, Vasileios Lambropoulos brauchte keine lange Anlaufzeit, stand in der Defensive sicher und solide.

Am Samstag trifft der Aufsteiger unter anderem auf eine starke Offensive mit zum Beispiel einem wuchtigen Angreifer wie Wout Weghorst. Womöglich setzt Reis dann eben nicht auf das junge Tandem Bella Kotchap und Maxim Leitsch, sondern vertraut dem "griechischen Kühlschrank", auf den auch jetzt wieder Verlass war.

Gewinner des Spiels aber war Christopher Antwi-Adjei, der nach einer eher unauffälligen Vorbereitung in Wuppertal ganz groß aufspielte und womöglich auch in Wolfsburg erste Wahl ist. Mit dem Ex-Paderborner kam in der zweiten Halbzeit die Wende, er nutzte den Platz auf der linken Seite weidlich aus und fädelte unter anderem den Ausgleich durch Simon Zoller mustergültig ein.

Wird Löwen zur Alternative?

"In der zweiten Halbzeit", so Trainer Reis, "hat man gesehen, dass wir in der Lage sind, gut Fußball zu spielen. Aber klar ist auch, dass wir noch eine Menge Arbeit vor uns haben."

Mögliche weitere Änderungen für den kommenden Samstag: Während Elvis Rexhbecaj ein eher unauffälliges Bochum-Debüt feierte, steht für Wolfsburg dann auch Eduard Löwen zur Verfügung. Nach seinem Trip zu Olympia fehlt ihm derzeit noch die Frische. Doch eine zusätzliche Trainingswoche wird ihm helfen, sich ebenfalls für die Bochumer Startelf zu empfehlen.