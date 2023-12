Finger-OP: Chargers verlieren Quarterback Herbert den Rest der Saison

Justin Herbert ist einer der besten Quarterbacks der NFL - das steht außer Frage. Das hat seine Los Angeles Chargers aber wieder nicht vor einer enttäuschenden Saison bewahrt. Nun fällt der Star-Spielmacher auch noch komplett aus.

Noch in der ersten Hälfte bei der 7:24-Heimpleite gegen die Denver Broncos (7-6) hatte sich Justin Herbert am Finger verletzt. Genauer: an der rechten Hand am Zeigefinger. Noch genauer: Der Star-Quarterback hatte sich diesen Finger bei einer Aktion sogar gebrochen.

"Ich weiß nicht mehr genau, ob es bei einem Treffer mit einem Helm oder einem Schulterschutz von jemandem passiert ist", hatte Herbert nach Spielschluss gesagt. "Ich weiß nur, dass es sich nicht mehr gut angefühlt hat, als ich wieder aufgestanden bin."

Gut war dann auch die endgültige Diagnose an diesem Dienstag nicht: Denn der absolute Führungsspieler des kalifornischen Franchises, der 2020 als Sixth Overall Pick in die Fußstapfen von Legende Philip Rivers getreten und seither mit individuellen Bestwerten als einer der absoluten Top-Quarterbacks der gesamten NFL geglänzt hatte, fällt nun für den Rest dieser Regular Season komplett aus.

Herberts Aus passt ins Chargers-Bild

Laut Football-Experte Mike Garafolo ist der Zeigefinger an seiner rechten Wurfhand operiert worden, was zu dieser Zwangspause führt.

Das geht dann auch einher mit der Aussage von Head Coach Brandon Staley, der zuletzt noch gemeint hat, dass die Trainer in Absprache mit den Ärzten nur das Beste für Herbert tun wollen. Und das Beste ist ganz klar, dass der Spielmacher für 2024/25 wieder topfit ist.

Und diese Saison, die ist ohnehin schon wieder gelaufen. Denn obwohl die Chargers eben seit 2020 in Herbert einen mehr als fähigen Spielgestalter auf dem Platz haben (davon können so einige Teams aktuell nur träumen), enttäuschen die Chargers in diesem Zeitraum ohne Unterlass.

NFL: Aktueller Play-off-Stand - 49ers lösen das Ticket

Die Play-offs sind nach der damals letzten Teilnahme mit Rivers (2018) nur 2022/23 (krachende Niederlage bei den Jaguars nach anfänglicher 27:0-Führung) erreicht worden, obwohl neben Herbert so viele große Namen im Kader stehen - Running Back Austin Ekeler, Wide Receiver Keenan Allen und in der Defense etwa Routinier Khalil Mack (15 Sacks 2023) oder Maschine Joey Bosa (6,5 Sacks, seit Wochen ebenfalls mit einer Fußverletzung raus).

Aktuell steht L.A. nur mit einer arg enttäuschenden Bilanz von 5-8 in der AFC West da, was auch den Stuhl von Cheftrainer Staley seit Monaten immer mehr wackeln lässt. Ein Aus am Ende dieser Regular Season - dann wohl am berühmt-berüchtigten "Black Monday" (8. Januar 2024) gilt als ziemlich wahrscheinlich - und damit auch, dass ein neuer Head Coach einen dann wieder vollends gesunden und einsatzbereiten Quarterback Herbert auf 2024/25 einstellt.

Lesen Sie auch die neue NFL-Kolumne von Football-Experte Adrian Franke - Das sind die größten Fragen im Play-off-Rennen