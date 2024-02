Findet Schalke nun endlich einen Hauptsponsor?

Schalke 04 besitzt zwar auch als Zweitliga-Abstiegskandidat eine hohe Strahlkraft, doch den Vertrieb aller Vermarktungsrechte gibt der Verein nun trotzdem an einen Dienstleister ab. Der kicker erläutert die Hintergründe.

Der FC Schalke 04, in dessen Arena allein am vergangenen Wochenende gegen den SV Wehen Wiesbaden (1:0) mit mehr als 60.000 Zuschauern so viele Fans pilgerten wie in kein anderes deutsches Stadion am 22. Spieltag, hob in den vergangenen Monaten immer wieder die extrem hohe Strahlkraft des Vereins hervor - dennoch tut sich der frühere Europapokal-Dauergast nun schon sehr lange sehr schwer damit, geeignete Partnerschaften zu finden. Man begründet das einerseits mit der sportlichen Situation des Zweitliga-Abstiegskandidaten, andererseits mit der allgemein schwierigen wirtschaftlichen Marktlage. Beides verändert auch das Team von "Sportfive" nicht, doch Schalke 04 hofft, ab sofort vom Knowhow der Vermarktungsexperten zu profitieren.

Die Schalker holen sich externe Hilfe ins Haus, weil sie sich im Laufe der Monate eingestehen mussten, dass sie das Feld mit ihrer Marketingabteilung allein nicht bestellen können - es sind schlicht zu wenig eigene Mitarbeiter, die obendrein die hohen Ansprüche ohne zusätzliche Unterstützung erfüllen können. Schalke stellte sich die Frage, ob der Verein seine unzureichend besetzte Marketingabteilung in Eigenregie ausbaut, oder ob es - nach Gegenüberstellung von Kosten - nicht sinnvoller ist, den Vertrieb der Vermarktungsrechte auf Provisionsbasis an einen Dienstleister abzugeben.

Nach Abwägung aller Für und Wider war für die Klubführung um den Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann klar: Aktuell hilft am ehesten der nun vollzogene Schritt. "Sportfive" nimmt ab sofort die Arbeit auf, wird das bestehende Team in Gelsenkirchen für eine Dauer von mindestens fünf Jahren auch räumlich direkt vor Ort unterstützen. Die Vermarktungsrechte inklusive der Entscheidungshoheit verbleiben beim FC Schalke 04, es geht bei der Zusammenarbeit konkret um den Vertrieb aller Vermarktungsrechte.

Mit besonderem Interesse wird sicherlich verfolgt werden, ob es den Königsblauen endlich gelingt, bis zum Sommer einen neuen Hauptsponsor an Land zu ziehen. Mit Hilfe von Sportfive "werden wir die angepeilten Neuabschlüsse in einem für alle Klubs schwierigen Marktumfeld kurzfristig, also bereits mit Blick auf die kommende Saison, realisieren können", ist sich Tillmann sicher.

"Das erhöht unsere Planungssicherheit für die nahe und mittlere Zukunft spürbar." Man werde "partnerschaftlich daran arbeiten, das Potenzial der Marke FC Schalke 04 im Sponsoring erfolgreich zu heben", sagt der Vorstandsvorsitzende. "Unsere Vertriebspower wird mit einem Schlag mehr als verdreifacht."