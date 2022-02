Findet Haalands Debüt-Serie eine Fortsetzung gegen Glasgow?

Kehrt Erling Haaland im Europa-League-Heimspiel gegen die Glasgow Rangers zurück? Die Antwort darauf ist zwei Tage vor dem Spiel des BVB noch offen. Läuft der Ausnahmestürmer am Donnerstag auf, könnte sich eine beeindruckende Serie fortsetzen.

Die Bilder, die die Ruhr Nachrichten am Montagnachmittag beim Blick von außen auf das Dortmunder Trainingsgelände erhaschen konnten und anschließend in die Welt trugen, sorgten bei den Fans des BVB für Hoffnung: Erling Haaland bei der Trainingsarbeit auf dem Platz - das gab’s bislang noch nicht, seit sich der Norweger beim Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am 22. Januar bei einem Sprint verletzt hatte. Zuvor hatte er lediglich im Kraftraum an seiner Rückkehr auf den Platz gearbeitet.

Inwieweit Haaland bereits am Donnerstag, wenn der aus der Champions League abgestiegene BVB zum Einstieg in die Europa League auf die Glasgow Rangers trifft, ist freilich noch offen. Nichts überstürzen hieß bislang die Devise der BVB-Verantwortlichen um Trainer Marco Rose, wenn es um Haaland ging. Zu wichtig und wertvoll ist der Stürmer, als dass man bei der Borussia auch nur das kleinste unnötige Risiko eingehen möchte. Nähere Auskünfte sind für den Mittwoch zu erwarten, wenn das Abschlusstraining in Brackel steigt - möglicherweise auch mit den zuletzt auch fehlenden Marius Wolf (Innenbanddehnung) und Giovanni Reyna (erkrankt), die beide zu Wochenbeginn ebenfalls individuell an ihrer Rückkehr arbeiteten.

Setzt Haaland die beeindruckende Serie fort?

Sollte es für Haaland zum Comeback gegen die Rangers reichen - in dieser Woche oder im Rückspiel im Ibrox Stadium am 24. Februar - könnte der Angreifer in seinem dann ersten Europa-League-Spiel für die Schwarz-Gelben eine beeindrucke Serie fortsetzen: Bislang traf der 21-Jährige bei jedem Wettbewerbs-Debüt für den BVB: So erzielte er bei seiner Bundesliga-Premiere beim FC Augsburg im Januar 2020 gleich drei Treffer (5:3). Bei seinem ersten DFB-Pokalspiel (3:2 in Bremen, ein Tor), seinem ersten Champions-League-Spiel (2:1 gegen Paris, zwei Treffer) und in seinem ersten Supercup-Spiel (2:3 gegen München, ein Tor) für die Borussia war Haaland ebenfalls erfolgreich.

Seine ersten Minuten in der Europa League sammelte der Stürmer bereits in der Saison 2018/19, als er im Trikot von RB Salzburg für fünf Minuten eingewechselt wurde - es blieben seine bislang einzigen Minuten im Wettbewerb.