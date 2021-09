Findet Dynamo in Darmstadt wieder in die Spur?

Das famos in die Saison gestartete Dynamo Dresden hat mit zwei Niederlagen in Serie die erste Punkte-Delle erlebt. Gelingt in Darmstadt am Sonntag (13.30 Uhr) die Trendwende?

Zuletzt gingen die Köpfe bei Michael Sollbauer (vo.) & Co. nach unten. Wie wird's in Darmstadt? imago images/Jan Huebner