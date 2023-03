Finden und fördern: Die Idee des 1. FC Kaan-Marienborn geht auf

Die Talententwicklung beim 1. FC Kaan-Marienborn funktioniert. Als Vorzeigebeispiel bei den Siegenern gilt Torwart Robert Jendrusch.

Auch im Jahr 2023 mischt der 1. FC Kaan-Marienborn unter den Spitzenteams der Regionalliga West mit. Die Position des Aufsteigers wäre sogar noch besser, wenn die Mannschaft von Trainer Thorsten Nehrbauer (45) gegen Fortuna Köln (0:0) und bei RWO (0:1) mehr aus ihren Chancen gemacht hätte. Allerdings: "Schlimmer wäre es, wenn wir keine hätten", sagt der Cheftrainer zu Recht.

Vor der Partie in Oberhausen hatten die "Käner" mit einer Erkältungswelle sowie kleineren Blessuren zu kämpfen. "Das hat man dann gegen RWO auch in einigen Phasen der Partie gesehen", so der Ex-Profi. "Defensiv haben wir gut gearbeitet und nur wenig zugelassen. Dennoch hätte ich mir mehr Nadelstiche nach vorne gewünscht." Firat Tuncer und Daniel Hammel ließen die besten Möglichkeiten auf den Ausgleich ungenutzt.

"Absolut im Soll"

Damit bleibt es dabei, dass sich der 1. FC Kaan-Marienborn schwertut, gegen andere Spitzenteams zu punkten. In bislang neun Partien gegen die besten sieben Mannschaften konnte nur im Hinspiel gegen die U 23 von Borussia Mönchengladbach (2:1) die volle Ausbeute erzielt werden. Insgesamt stehen sieben Zähler aus diesen Duellen zu Buche. "In den Partien selbst haben wir uns gut geschlagen. Von den Möglichkeiten von Vereinen wie Alemannia Aachen oder Rot-Weiß Oberhausen sind wir weit entfernt. Bei der sportlichen Entwicklung sind wir also absolut im Soll", sagt Nehrbauer und erklärt: Für den Aufsteiger mache es sich bezahlt, "dass wir in Spielern Potenzial gesehen haben, das andere Vereine nicht wahrgenommen haben." Ein Beispiel ist Torhüter Robert Jendrusch (26), der beim FC Erzgebirge Aue und beim FC Ingolstadt jahrelang die Nummer 2 war. "Spielerisch, taktisch und athletisch haben wir uns kontinuierlich weiterentwickelt", sagt Nehrbauer. Wenn die einzelnen Spieler besser werden, profitieren wir auch als Mannschaft davon.

Ob das Team in der derzeitigen Form auch für die kommende Saison zusammenbleibt, ist allerdings noch offen. Aktuell laufen neun Verträge in diesem Sommer aus. Nehrbauer gibt sich indes optimistisch: "Ich bin zuversichtlich, dass die Sportliche Leitung und der Vorstand zeitnah Vollzug bei einigen Spielern melden können."