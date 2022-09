Finanzchef Dreesen verlässt Bayern 2023 - Nachfolger steht bereit

Beim FC Bayern wird im kommenden Sommer ein wichtiger Posten im Vorstand neu besetzt: Finanzchef Jan-Christian Dreesen verlässt den Rekordmeister nach zehn Jahren.

Jan-Christian Dreesen räumt zum 1. Juli 2023 seinen Posten beim FC Bayern, der für ihn "nicht einfach nur ein Job" gewesen ist: Der 55-Jährige verlässt den Vorstand, dem er seit Februar 2013 angehörte und dessen stellvertretender Vorsitzender er seit 2014 war. Nach Klubangaben vom Donnerstagmorgen verlängert er seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht und scheidet "auf eigenen Wunsch" aus.

Neuer Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender wird Dr. Michael Diederich. Der derzeitige Vorstandssprecher der Unicredit Bank AG ist als Aufsichtsratsmitglied seit 2018 kein Unbekannter in der FC Bayern München AG. Um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen, wird der 57-Jährige schon zum 1. April als reguläres Mitglied in den Vorstand berufen und noch drei Monate an der Seite von Dreesen wirken.

Hainer freut sich auf "hervorragenden Finanzexperten"

"Er ist ein hervorragender Finanzexperte mit einem wertvollen Netzwerk und ausgeprägten Führungsqualitäten", so Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer über Diederich. "Als Mitglied unseres Aufsichtsrates kennen wir außerdem seine große Leidenschaft für den FC Bayern."

Bei Dreesen, in dessen Amtszeit unter anderem zwei Triple und zehn Meisterschaften fallen, bedankte sich Hainer für den "hervorragenden Einsatz und seine großartigen Leistungen für den FC Bayern". Dass der Rekordmeister "Jahr für Jahr Gewinne" erwirtschaftet habe, "selbst in Zeiten der Corona-Pandemie", sei insbesondere auch dessen Verdienst gewesen.

Dreesen spricht ebenfalls von " fantastischen zehn Jahren" beim FCB. "Nach langer und reiflicher Überlegung habe ich mich nun entschlossen, nach dieser außergewöhnlichen Dekade meine persönlichen Ziele noch einmal neu zu definieren." Bis zum Sommer werde man aber "noch viel bewegen", so der gebürtige Ostfriese.