Finaltorschützin Olga erfährt nach dem Sieg vom Tod ihres Vaters

Erst die große Freude nach dem gewonnenen Weltmeistertitel, kurz danach der persönliche Schicksalsschlag: Spaniens WM-Heldin Olga trauert um ihren Vater.

Wie Spaniens Fußballverband RFEF am Sonntagabend wissen ließ, habe die 23-jährige Olga nach dem 1:0-Triumph über Europameister England in Sydney vom Tod ihres Vaters erfahren. "In einem Moment tiefen Schmerzes senden wir Olga und ihrer Familie unsere aufrichtigsten Umarmungen", schrieb der Verband: "Wir lieben dich, Olga."

Olga selbst verlieh ihrer Trauer in einer Kurzmitteilung auf "X" (ehemals Twitter) Ausdruck: "Ich weiß, dass du mir die Kraft gegeben hast, etwas Einzigartiges zu erreichen. Ich weiß, dass du mich heute Abend beobachtet hast und stolz auf mich bist", schreibt sie. Ohne vom Tod ihres Vaters zu wissen, habe sie bereits "einen Stern" gehabt, ehe das Spiel überhaupt begonnen hatte. "Ruhe in Frieden, Papa."

Auch Real trauert mit

Der Vater der Spielerin von Real Madrid starb demnach am Sonntag nach längerer Krankheit. "Real Madrid möchte Olga, ihrer Familie und all ihren Lieben unser Beileid und unser tief empfundenes Mitgefühl aussprechen", schrieb ihr Klub auf der eigenen Webseite.

Spaniens Fußballerinnen hatten sich am Sonntag in Sydney erstmals den WM-Titel gesichert. Olga erzielte in der 29. Minute den Siegtreffer gegen die "Lionesses". Auch bei diesem so wichtigen Treffer zeigte sie anschließend eine Botschaft auf dem T-Shirt unter dem Trikot - und widmete es der kürzlich verstorbenen Mutter einer sehr guten Freundin.