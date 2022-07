Finaltickets zum Schnäppchenpreis

Nach dem Einzug ins EM-Finale gegen England haben deutsche Fans am Donnerstagmorgen die Möglichkeit, Tickets zu erwerben - und zwar zum Schnäppchenpreis.

Wie der DFB nach dem Halbfinale gegen Frankreich (2:0) mitteilte, können für das Endspiel am kommenden Sonntag (18 Uhr) gegen die Gastgeberinnen aus England im Wembley-Stadion noch kurzfristig Tickets erworben werden.

Die Karten im deutschen Fanblock gibt es in den Kategorien 1 (40 Euro), 2 (25 Euro) und 3 (15 Euro). Es können bei einem Kauf maximal zehn Tickets erworben werden und es gilt "First come, first served". Die Verkaufsphase läuft am Donnerstag von 9 bis 21 Uhr MESZ.

Das Wembley Stadion fasst 87.000 Fans.