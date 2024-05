Finaltag der Amateure 2024: Datum, Infos und Übertragung

Am 25. Mai 2024 findet der Finaltag der Amateure statt. Dabei geht es für die meisten Vereine nicht nur um den jeweiligen Verbandspokal, sondern auch um die Teilnahme am DFB-Pokal. Ein Überblick ...

Seit mehreren Jahren zählt der Finaltag der Amateure mittlerweile fest zum Fußball-TV-Kalender in Deutschland. An jenem Tag tragen die 21 Landesverbände des DFB jeweils ihr Pokalendspiel aus, dessen Gewinn nicht nur mit Blick auf den Trophäenschrank von großer Bedeutung ist.

Wann findet der Finaltag der Amateure statt?

Der Finaltag der Amateure findet in diesem Jahr am Samstag, dem 25. Mai, statt.

Vier verschiedene Anstoßzeiten

Wie auch schon im vergangenen Jahr werden die 21 Finalspiele auch 2024 zu vier verschiedenen Uhrzeiten angepfiffen. So starten die ersten acht Partien um 11.45 Uhr, darauf folgen sechs weitere um 13.45 Uhr, vier Duelle laufen ab 15.45 Uhr und den Abschluss machen drei Begegnungen ab 16.45 Uhr. Die zwei Partien des späten Zeitraums werden im Falle eines Remis ohne Verlängerung direkt im Elfmeterschießen entschieden.

Wo wird der Finaltag der Amateure übertragen?

Die rund siebenstündige Live-Übertragung der Endspielkonferenz übernimmt die ARD. Der Sender startet die Übertragung ab 11.30 Uhr, also 15 Minuten vor dem Beginn der ersten acht Partien.

Qualifikation für den DFB-Pokal

Neben dem Gewinn des jeweiligen Landespokals halten die 21 Endspiele auch auf nationaler Ebene eine reizvolle Belohnung bereit. Mit einem Sieg im Endspiel qualifizieren sich die jeweiligen Teams für die erste Runde des DFB-Pokals, was sich auch aus finanzieller Sicht als äußerst lukrativ für die unterklassigen Klubs darstellt.

Besonderheiten

Die drei größten Landesverbände, also Niedersachsen, Bayern und Westfalen, dürfen jeweils zwei Vertreter für den DFB-Pokal nominieren. In Niedersachsen gibt es dafür zwei separate Pokalwettbewerbe. Einen für Amateure (ab Liga fünf abwärts) und einen für Profi-Teams (Dritt- und Viertligisten). Den Pokal der Profi-Teams sicherte sich der SV Meppen, der sich bereits Ende März im Finale gegen BW Lohne durchsetzte.

In Bayern qualifiziert sich neben dem Landespokalsieger auch der Meister der Regionalliga, also die Würzburger Kickers, für den DFB-Pokal. Weil Würzburg auch im Endspiel um den Landespokal steht, ist auch Gegner FC Ingolstadt schon für den DFB-Pokal qualifiziert.

In Westfalen geht der zweite Startplatz neben dem Pokalsieger an den Meister der Oberliga. Einen Spieltag vor Saisonende haben hier die Sportfreunde Lotte die besten Karten, die mit zwei Punkten Vorsprung knapp vor Türkspor Dortmund rangieren.

Wie in Bayern geht es auch in Sachsen am Samstag einzig um den Titel. Dynamo Dresden hat sich durch Rang vier in der 3. Liga bereits für den DFB-Pokal qualifiziert, Erzgebirge Aue profitiert als Endspielgegner analog zu Ingolstadt und bekommt das Ticket für den nationalen Pokalwettbewerb in der kommenden Saison unabhängig vom Ausgang des Finales.

Die Endspiele im Überblick:

Anstoß um 11.45 Uhr

Baden: 1. FC Mühlhausen (Verbandsliga Baden) - SV Sandhausen (3. Liga)

Berlin: FC Viktoria Berlin (Regionalliga Nordost) - TuS Makkabi Berlin (Oberliga NOFV-Nord)

Bremen: SV Hemelingen (Bremen-Liga) - Bremer SV (Regionalliga Nord)

Sachsen-Anhalt: VfB Germania Halberstadt (NOFV-Oberliga Süd) - Hallescher FC (3. Liga)

Hamburg: USC Paloma Hamburg (Oberliga Hamburg) - Teutonia Ottensen (Regionalliga Nord)

Saarland: 1. FC Saarbrücken (3. Liga) - FC 08 Homburg (Regionalliga Südwest)

Südwest: TSV Schott Mainz (Regionalliga Südwest) - SV Gonsenheim (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)

Thüringen: ZFC Meuselwitz (Regionalliga Nordost) -FC Carl Zeiss Jena (Regionalliga Nordost)

Anstoß um 13.45 Uhr

Mittelrhein: Alemannia Aachen (Regionalliga West) - Bonner SC (Mittelrheinliga)

Rheinland: TuS Koblenz (Regionalliga Südwest) - SG Schneifel (Rheinlandliga)

Mecklenburg-Vorpommern: Greifswalder FC (Regionalliga Nordost) - TSG Neustrelitz (NOFV-Oberliga Nord)

Niedersachsen: VfV 06 Hildesheim (Oberliga Niedersachsen) - Atlas Delmenhorst (Oberliga Niedersachsen)

Schleswig-Holstein: SV Todesfelde (Oberliga Schleswig-Holstein) - 1.FC Phönix Lübeck (Regionalliga Nord)

Südbaden: FC 08 Villingen (Oberliga Baden-Württemberg) - SC Lahr (Verbandsliga Südbaden)

Anstoß um 15.45 Uhr

Brandenburg: FC Energie Cottbus (Regionalliga Nordost) - SV Babelsberg 03 (Regionalliga Nordost)

Niederrhein: Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga West) - Rot-Weiss Essen (3. Liga)

Sachsen: SG Dynamo Dresden (3. Liga) - FC Erzgebirge Aue (3. Liga)

Württemberg: SG Sonnenhof Großaspach (Oberliga Baden-Württemberg) - VfR Aalen (Regionalliga Südwest)

Anstoß um 16.45 Uhr

Bayern: FC Würzburger Kickers (Regionalliga Bayern) - FC Ingolstadt (3. Liga)

Westfalen: DSC Arminia Bielefeld (3. Liga) - SC Verl (3. Liga)

Hessen: Türk Gücü Friedberg (Hessenliga) - Kickers Offenbach (Regionalliga Südwest)

Die Landespokale in der Übersicht