Finalsieg in Banja Luka: Lajovic düpiert auch Rublev

Monte-Carlo-Sieger Andrey Rublev hat beim ATP-Turnier in Banja Luka/Bosnien-Herzegowina den angepeilten nächsten Titel überraschend verpasst.

Im Finale musste sich der Weltranglistensechste mit 3:6, 6:4, 4:6 dem ungesetzten Serben Dusan Lajovic geschlagen geben, der seinen zweiten Titel auf der Tour feierte.

Rublev war als klarer Favorit in das Endspiel gegangen, nachdem er sich in der Vorwoche den Titel beim prestigeträchtigen Sandplatz-Masters in Monte Carlo gesichert hatte. Lajovic aber, der im Viertelfinale seinen angeschlagenen Landsmann und Weltranglistenersten Novak Djokovic ausgeschaltet hatte, setzte sich schließlich durch.

Rublev (25), der vorerst auf seinen 14. Turniersieg auf der Tour warten muss, zählt fünf Wochen vor Beginn der French Open in Paris (ab 28. Mai) dennoch weiterhin zum Favoritenkreis für den Höhepunkt der Sandplatzsaison.

Zumal das Feld so offen wie selten ist: Neben Djokovic kämpft auch Rekordsieger Rafael Nadal (Spanien) mit Verletzungen. Beide haben ihren Start beim kommenden Masters in Madrid abgesagt.