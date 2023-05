Finalrunde der Tennis-Damen im Billie-Jean-King-Cup in Sevilla

Der Tennis-Weltverband hat den Austragungsort der Finalrunde des Billie-Jean-King-Cups bekanntgegeben. Die Titelentscheidung fällt in Sevilla.

Vom 7. bis 12. November wird der Team-Wettbewerb in der andalusischen Metropole steigen, in welcher auch Deutschland von der Trophäe träumen darf. Mit Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria und Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier hatte sich die deutsche Auswahl Mitte April in Stuttgart mit einem Sieg gegen Brasilien für die Finalrunde qualifiziert.

Der Final-Wettbewerb des Nationen-Wettbewerbs wird mit zwölf Mannschaften ausgetragen, die in vier Dreiergruppen um den Einzug ins Halbfinale spielen. Die Auslosung findet am 24. Mai statt, Titelverteidiger ist die Schweiz.

Für Deutschland ist es die zweite Finalrunden-Teilnahme nach 2021. Damals war die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes in Prag nach zwei Niederlagen in der Gruppenphase ausgeschieden.