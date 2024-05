Finalrückspiel in der A-Jugendbundesliga: "Rechnerisch ist erst eine Halbzeit gespielt"

Im Finalhinspiel um die Deutsche Meisterschaft der A-Jugend konnten sich die Füchse Berlin mit 25:24 knapp gegen die Rhein-Neckar Löwen durchsetzen. Am Freitagnachmittag (15.30 Uhr) kommt es nun zum entscheidenden Rückspiel in Potsdam.

Zum dritten Mal in Folge stehen sich die Rhein-Neckar Löwen und die Füchse Berlin im Kampf um die Deutsche Meisterschaft gegenüber. In der Spielzeit 2021/22 holten sich die Löwen den Titel, in der Folgesaison 2022/23 setzten sich die Füchse durch. Auch in der diesjährigen Finalserie ist die Entscheidung noch lange nicht gefallen.

Im Hinspiel am vergangenen Samstag in Östringen konnten sich die Berliner zwar mit 25:24 knapp durchsetzen, doch "rechnerisch ist erst eine Halbzeit gespielt", so Löwen-Trainer Daniel Haase. "Wie in jedem anderen Spiel auch, wollen wir die zweite Halbzeit für uns entscheiden. Das heißt, wenn wir in Potsdam das Spiel gewinnen, sind wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit am Ende auch Deutscher Meister", ist die Zielsetzung klar.

Aus der Hinspielniederlage konnte sein Team demnach viel mitnehmen: "Wir haben Sachen gesehen, wo wir in vielen Teilen sicher nicht unser bestes Spiel gemacht haben und nicht die besten Entscheidungen getroffen haben. Und es sind Momente gegen uns gelaufen, die nicht so laufen sollen. Daher hatten wir viel zu analysieren und konnten das Erlebte in der Trainingswoche sehr gut aufarbeiten", erzählt Haase weiter.

Nun geht der Blick nach vorne: "Wir fahren total positiv nach Potsdam, da wir sehr, sehr viele Potenziale gesehen haben, die wir noch verbessern können. Wir gehen all-in in die 'zweite Halbzeit', um am Ende Deutscher Meister zu werden. Es ist ein offenes Spiel, in dem die Chancen 50:50 stehen. Und so gehen wir die Partie auch an - fokussiert, motiviert und rundum positiv".

Auch Füchse-Trainer Norman Flödl weiß, dass der hauchdünne Sieg im Hinspiel sehr wenig zu bedeuten hat: "Wir müssen noch einmal eine Topleistung über 60 Minuten zeigen". Seiner Meinung nach hätte man auch einen höheren Puffer mit in das Rückspiel nehmen können: "Natürlich wären drei oder vier Tore mehr schön und auch möglich gewesen."

Er ergänzt: "Wir müssen die Kleinigkeiten richtig machen und wahrnehmen, um am Ende die richtigen Entscheidungen zu treffen - das wird ganz wichtig sein fürs Rückspiel". Wie Löwen-Trainer Daniel Haase ist auch Norman Flödel "voller Selbstvertrauen und sehr positiv auf das Finale gestimmt".