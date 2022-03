Finalissima im Wembley: Italien trifft auf Argentinien

Der Spielort ist fix: Die Finalissima 2022 zwischen Europameister Italien und Copa-America-Sieger Argentinien steigt am 1. Juni im Wembley Stadium. Das gab die UEFA am Dienstag bekannt.

Der Europameister gegen den Gewinner der Copa America: Italien gegen Argentinien. Das geschichtsträchtige Duell zwischen den aktuellen Kontinentalmeistern hat einen ebenso ehrwürdigen Spielort gefunden. Die Finalissima 2022 findet am 1. Juni (20.45 Uhr) im Wembley Stadium in London statt. Das teilte die UEFA am Dienstag mit. Ebenso gab der europäische Verband bekannt, dass das Spiel im Falle eines Remis nicht in eine Verlängerung, sondern direkt ins Elfmeterschießen geht.

Die Finalissima resultiere aus der "Erweiterung des Kooperationsvertrages zwischen UEFA und CONMEBOL (südamerikanischer Verband; d. Red.)", heißt es in der Mitteilung. Das Aufeinandertreffen zwischen Europa- und Südamerikameister dürfte also zu einem Modell der Zukunft werden - zumindest bis 2028. Dann läuft die erweiterte Grundsatzvereinbarung der Verbände ab.

Beim Duell der Kontinentalmeister, das bereits 1985 zwischen Frankreich und Urguguay und 1993 zwischen Argentinien und Dänemark stieg, soll es auch um einen Pokal gehen. Für die Finalissima hatte sich Italien im vergangenen Jahr mit dem Finalsieg bei der EM gegen England (3:2 i.E.) qualifiziert, Argentinien bezwang im Endspiel der Copa America 2021 Brasilien mit 1:0.