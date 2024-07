Finalisiert der BVB Guirassys Transfer in dieser Woche?

Den Abgang von Top-Stürmer Serhou Guirassy aus Stuttgart hat VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bereits bestätigt. Den 28-Jährigen, der 28 Tore in 28 Bundesliga-Spielen in der vergangenen Saison erzielte, zieht es zu Borussia Dortmund. Der Transfer soll in dieser Woche finalisiert werden.