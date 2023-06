Finaler U-21-EM-Kader steht: Thielmann und Beyer reisen ab

Ohne Zutun von Cheftrainer Antonio Di Salvo ist der finale Kader der deutschen U 21 für die anstehende EM perfekt. Ein Duo muss verletzungsbedingt abreisen.

Das 23-köpfige Aufgebot der deutschen U-21-Nationalmannschaft für die bevorstehende EM in Georgien und Rumänien (21. Juni bis 8. Juli) steht fest - ohne dass Cheftrainer Antonio Di Salvo eine schwere Entscheidung treffen musste. Weil nach Patrick Osterhage vom VfL Bochum auch Jordan Beyer vom FC Burnley und Jan Thielmann vom 1. FC Köln verletzungsbedingt passen müssen, ist der ursprüngliche 26-Mann-Kader automatisch um die nötigen drei Spieler geschrumpft.

Während Osterhage gar nicht erst mit ins Trainingslager nach Südtirol gereist war, müssen Beyer und Thielmann nach DFB-Angaben vom Mittwochvormittag nun abreisen. "Die Verletzungen von Jordan und Jan sind für uns, aber vor allem für die beiden Jungs extrem bitter", sagt Di Salvo, der noch bis Mittwochabend Zeit gehabt hätte, der UEFA sein finales Aufgebot zu melden.

Di Salvo: "Es tut mir persönlich sehr leid für sie"

"Dass ihr EM-Traum so kurz vor dem Turnier platzt, tut mir persönlich sehr leid für sie", so Di Salvo weiter. "Dennoch müssen wir jetzt nach vorne blicken. Wir hatten im Vorfeld bewusst mehr als 23 Spieler nominiert - auch, um auf mögliche Verletzungen reagieren zu können. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir trotz der Ausfälle sehr gut für die Europameisterschaft aufgestellt sind."

Beyer, der als absoluter Stammspieler eingeplant gewesen war, hatte zuletzt Probleme mit einer Sehne unter der Fußsohle. Wegen einer solchen Blessur war der Verteidiger ab Ende April in der englischen 2. Liga ausgefallen und hatte auch das Testspiel gegen eine Südtirol-Auswahl am Montag verpasst. Nach dem Aufstieg in die Premier League hatte Burnley Beyer für 15 Millionen Euro fest von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Thielmann war in der abgelaufenen Bundesliga-Saison 24-mal für den 1. FC Köln aufgelaufen (15-mal als Joker, zwei Tore, drei Assists, kicker-Notenschnitt 3,97). Auch der Offensivmann hatte Chancen auf einen Stammplatz bei der U-21-EM.

Nun bricht die DFB-Auswahl am kommenden Sonntag ohne das Duo nach Georgien auf. Dort startet die EM für Di Salvos Elf am Donnerstag, 22. Juni, in Kutaissi gegen Israel. Drei Tage später geht es gegen Tschechien weiter, ehe am 28. Juni (alle 18 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Abschluss der Gruppenphase England wartet.