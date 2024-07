Finaler Kader: Ungarn setzt auf gewohnten Stamm für Olympia

Mit 20 Spielern ist Ungarn am 25. Juni in die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele gestartet. Nun hat sich Nationaltrainer Chema Rodriguez für 14 Spieler plus drei Reservisten entschieden, mit denen er die Reise nach Paris antreten wird.

Nach einer 11-tägigen Vorbereitung mit 20 Spielern hat sich Chema Rodriguez nun auf den finalen Kader festgelegt. Mit diesen 17 Handballern hat er noch in drei Testspielen Zeit zum Einspielen. Zunächst testet Ungarn am 13. Juli in Györ gegen Slowenien, dann geht die Reise nach Deutschland, wo man in Stuttgart gegen das DHB-Team (19.07.) und Japan (20.07.) testet.

"Wir werden einen Monat zur Verfügung haben, das ist eine lange Zeit, ich habe Ideen und denke ständig darüber nach, welche neuen Elemente und Figuren wir in unser Spiel einbauen können, denn das kann in Paris wichtig und nützlich sein", sprach Rodriguez gegenüber Nemzetisport über die Vorbereitung.

In der Vorrunde warten Duelle mit Ägypten, Argentinien, Norwegen, Dänemark und Frankreich. "Unser erstes Spiel bei Olympia gegen Ägypten, kann sehr interessant und sogar entscheidend sein. Es wird unsere Chancen auf das Weiterkommen stark beeinflussen. Der Gegner wird von Juan Carlos Pastor betreut, der in Valladolid Trainer von mir und dem zweiten Trainer der Nationalmannschaft, Miguel Angel Velasco, war, so dass wir die Spielvorstellungen des anderen gut kennen", betont Rodriguez die Bedeutung des Duells mit den Nordafrikanern.

Auch der seit dem 1. Juli beim THW Kiel unter Vertrag stehende Bence Imre betont bei der Nachrichtenagentur MTI: "Das erste Spiel wird sehr wichtig sein, wir werden versuchen, uns entsprechend vorzubereiten, aber danach wird das Spiel gegen Argentinien genauso wichtig sein, wenn nicht sogar noch wichtiger, weil wir dort vielleicht eine bessere Chance haben."

"Sehr schwierige Entscheidung"

"Es war eine sehr schwierige Entscheidung, den Kader einzugrenzen, denn wir mussten uns für Spieler entscheiden, die bei der diesjährigen Europameisterschaft und der Olympiaqualifikation dabei waren und wir sind, wie wir sagen, eine Familie", so Chema Rodríguez.

"Alle Spieler bereiten sich äußerst professionell vor und ich möchte den drei Spielern, die nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen, für ihre Arbeit danken. Sie haben die Entscheidung verstanden und akzeptiert, und das macht mich vielleicht noch stolzer auf meine Mannschaft als sonst. Wir mussten nun 14 Spieler und 3 Reservisten nominieren", erklärt der Nationaltrainer weiter.

Drei Reservespieler in Paris vor Ort

Von der vorläufigen Liste wurden Linksaußen Bence Krakovszki, Rechtsaußen Zsolt Krakovszki und Kreisläufer Szabolcs Szöllosi nicht in den Kader aufgenommen. Torhüter Roland Mikler, Spielmacher Egon Hanusz und Rechtsaußen Pedro Rodríguez treten die Reise nach Paris als Reservespieler an.

Sie werden zwar nichts ins olympische Dorf reisen, doch bleiben in Paris und können bei Bedarf eingewechselt werden. Das ist allerdings noch nicht in Stein gemeißelt, wie Rodriguez betont: "Das ist die aktuelle Entscheidung, die sich natürlich noch ändern kann, da wir drei Ersatzspieler für die Olympischen Spiele haben."

Somit steht Chema Rodriguez jeweils nur ein Außenspieler zur Verfügung. Auf Rechtsaußen ist Kiels Neuzugang Bence Imre gesetzt, auf dem linken Flügel startet Bendeguz Boda. Im Tor setzt Ungarn auf Laszlo Bartucz und Kristof Palasics.

Am Kreis muss sich Melsungens Adrian Sipos mit Bence Banhidi und Miklos Rosta um die Einsatzzeit streiten. Im zentralen Rückraum setzt Rogriduez auf Mate Lekai und Gergö Fazekas. Hamburgs Zoran Ilic hat den früheren Bundesligaprofi Gabor Ancsin im rechten Rückraum an seiner Seite. Auf Halblinks wurden Richard Bodo, Patrik Ligetvari und Zoltan Szita nominiert.

Kader Ungarn für die Olympischen Spiele

Torhüter:

Laszlo Bartucz (MOL Tatabanya KC)

Kristof Palasics (La Rioja Logrono/ESP)

Linksaußen:

Bendeguz Boda (KSE Balatonfüredi)

Rechtsaußen:

Bence Imre (THW Kiel)

Rückraum Links:

Richard Bodo (OTP Bank-Pick Szeged)

Patrik Ligetvari (Telekom Veszprem)

Zoltan Szita (OTP Bank-Pick Szeged)

Rückraum Mitte:

Mate Lekai (FTC-Green Collect Budapest)

Gergö Fazekas (Orlen Wisla Plock)

Rückraum Rechts:

Gabor Ancsin (FTC-Green Collect Budapest)

Zoran Ilic (HSV Hamburg)

Kreis:

Bence Banhidi (OTP Bank-Pick Szeged)

Miklos Rosta (CS Dinamo Bukarest)

Adrian Sipos (MT Melsungen)

Reserve:

Roland Mikler (OTP Bank-Pick Szeged), Tor

Pedro Rodríguez Alvarez (MOL Tatabanya KC), Rechtsaußen

Egon Hanusz (SL Benfica Lissabon), Rückraum Mitte