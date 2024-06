Finaler DFB-Kader fix: Nagelsmann nimmt Nübel nicht mit zur EM

Alexander Nübels EM-Traum lebte nur kurz: Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Torhüter des VfB Stuttgart aus seinem Kader für die EURO 2024 gestrichen - entgegen seines ursprünglichen Plans.

Für Alexander Nübel hätte es nach der spektakulären Saison beim VfB Stuttgart kaum besser weitergehen können: Erst erhielt er die Nachricht, dass er überraschend als einer von vier Torhütern in Deutschlands vorläufigem EM-Kader steht, dann, dass Julian Nagelsmann bis zum Heim-Turnier keinen aus dem Quartett zu streichen gedenkt. Doch nun ist der EM-Traum für Nübel doch geplatzt.

Wie Nagelsmann vor der Generalprobe am Freitag gegen Griechenland am RTL-Mikro bestätigte, hat der 27-Jährige den Sprung in den finalen Kader verpasst, den der Bundestrainer der UEFA bis Mitternacht melden muss. Von den ursprünglich 27 berufenen Spielern hatte Nagelsmann noch einen enttäuschen müssen, weil die EM-Kader maximal 26 Profis umfassen dürfen.

Es hat erst mal nichts mit der Leistung von Alex zu tun. Julian Nagelsmann

"Es hat erst mal nichts mit der Leistung von Alex zu tun. Er hat sich sehr gut in die Gruppe eingegliedert und auch eine gute Trainingsleistung gebracht", betonte Nagelsmann und begründete den Verzicht auf Nübel auch damit, auf der Torhüterposition noch nachnominieren zu können bei Verletzungen, bei den Feldspielern aber nicht. Und da ergeben sich bei Leroy Sané "so ein paar Unwägbarkeiten. Wir wissen nicht, wie viel Belastung er toleriert fürs Turnier, ob wir da irgendwas machen müssen."

"Leroy ist jetzt bei knapp 100 Prozent, aber das war er bei Bayern auch, dann hat es sich aber wieder schlagartig geändert", erklärte der DFB-Coach. Deshalb habe er sich entschlossen, "einen Feldspieler mehr" zur EM mitzunehmen anstelle eines vierten Torhüters. Für die Trainingseinheiten werde er "einen jungen Nachwuchstorwart dazuholen."

Maximilian Beier, der zunächst als Back-Up-Lösung für die angeschlagenen Münchner Sané und Jamal Musiala vorgesehen war, hatte lange als Streichkandidat Nummer 1 gegolten, bei seinem Debüt gegen die Ukraine (0:0) am Montag aber mit einem beherzten Joker-Auftritt für Aufsehen gesorgt. Für den 21-jährigen Angreifer der TSG Hoffenheim wird damit der EM-Traum ebenso wahr wie für Chris Führich, Robin Koch und David Raum, die sich ihres Tickets ebenfalls nicht sicher sein konnten.

Nagelsmann hatte sein Vorhaben, mit vier Torhütern ins Turnier zu gehen, damit begründet, dass so bestmögliche Trainingsbedingungen für die Feldspieler garantiert seien. Außerdem hätte er ursprünglich ohnehin lieber nur 23 Spieler nominiert und durch die zusätzliche Torwartstelle einen Feldspieler gespart, die Gruppe also kleiner gehalten. Nun verbleiben mit der Nummer 1 Manuel Neuer, Vertreter Marc-André ter Stegen und der Nummer 3 Oliver Baumann drei Keeper.

Nur bei Verletzungen kann Nagelsmann jetzt noch reagieren

Dass Nübel nicht im Spieltagskader für die EM-Generalprobe gegen Griechenland an diesem Freitag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) stand, war bereits das erste Indiz für dessen Turnier-Aus. Schon nach dem Ukraine-Spiel hatte Nagelsmann erklärt, dass es jemanden treffen werde, "der es nicht verdient hat".

Nur bei Verletzungen kann Nagelsmann jetzt noch Änderungen an seinem Aufgebot vornehmen: bei Feldspielern bis zum ersten EM-Auftritt gegen Schottland am 14. Juni, bei Torhütern auch danach noch. Laut UEFA-Regularien muss jeweils "der betreffende Mannschaftsarzt und ein Arzt der Medizinischen Kommission der UEFA die Schwere der Verletzung bzw. Krankheit und die Unfähigkeit zur Teilnahme an der Endrunde bestätigen". Theoretisch könnte Nübel also nachträglich noch auf den EM-Zug aufspringen.

VfB wundert sich über die Entscheidung

Beim VfB hat man die Entscheidung des Bundestrainers nach kicker-Informationen mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. Die Befürchtung der Stuttgarter lautet, dass Nübel daran länger zu knabbern haben könnte, dass Nagelsmann von seinem ursprünglich kommunizierten Plan mit vier Torhütern abwich, - mit negativen Folgen für die Schwaben.

Der finale EM-Kader der deutschen Nationalmannschaft:

Tor: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Manuel Neuer (FC Bayern), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)



Abwehr: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (FC Bayern), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen)



Mittelfeld: Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (FC Bayern), Aleksandar Pavlovic (FC Bayern), Leroy Sané (FC Bayern), Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)



Angriff: Maximilian Beier (TSG Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (FC Arsenal), Thomas Müller (FC Bayern), Deniz Undav (VfB Stuttgart)