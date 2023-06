Finale vielleicht möglich: Spanien muss auf Olmo verzichten

Dani Olmo steht der spanischen Nationalmannschaft für das Halbfinale in der Nations League nicht zur Verfügung - hat aber noch Hoffnung für ein etwaiges Endspiel.

Gute Nachrichten rund um Dani Olmo gab es zuletzt genug: Mit RB Leipzig zog der Spanier in die Champions League in. Dann verlängerte er seinen Vertrag bei den Sachsen langfristig - und feierte kurz danach die erfolgreiche Titelverteidigung im DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt, bei der er ein Tor vorbereitete.

Doch nun muss der 25-jährige Offensivmann erstmal etwas kürzertreten: Muskuläre Probleme plagen Olmo, der deshalb im anstehenden Halbfinale der Nations League zwischen Spanien und Italien am Donnerstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht spielen kann. Das gab sein Klub am Montag bekannt. Sollte sich Spanien allerdings gegen den Europameister durchsetzen, könnte es für eine Finalteilnahme doch noch reichen. Das Endspiel steht am Sonntag um 20.45 Uhr in Rotterdam an, wenige Stunden zuvor steigt das Spiel im Platz drei in Enschede.

Olmo hat in dieser Saison 23 Bundesliga-Spiele sowie drei Champions-League-Einsätze für Leipzig bestritten, mehr Partien verpasste er aufgrund eines Bänderrisses im Knie und einem Muskelfaserriss. Im Trikot der Nationalmannschaft lief er insgesamt 30-mal auf.