Finale, Play-offs & Co.: Diese Entscheidungen fallen in der VBLCC

Der kommende Offline-Spieltag ist zugleich der vorletzte Spieltag der regulären Saison in der VBL Club Championship. Während es für einige wenige Teams um kaum mehr etwas geht, stehen viele große Entscheidungen noch aus.

Am Offline-Spieltag in der Strassenkicker Base in Köln fallen weitere Entscheidungen. DFL/Getty Images/Alexander Scheuber

Nur noch sechs Punkte sind für die meisten VBLCC-Teams in der regulären Saison zu holen. Doch diese wenigen Zähler können über Erfolg oder Misserfolg einer ganzen Spielzeit, über Euphorie oder Frust entscheiden. Die Divisionsmeisterschaften sind sowohl in Nord-West als auch in Süd-Ost noch offen. Weiter unten in den Tabellen wird um den Einzug in die Play-offs der Klub-Meisterschaft gekämpft. Doch damit nicht genug: Auch Tickets für die letzten Phasen des VBL-Einzelwettbewerbs werden vergeben.

Zwei Spieltage sind noch zu absolvieren. Der vorletzte findet am Dienstag (Nord-West) und Mittwoch (Süd-Ost) als Offline-Event in der Kölner Strassenkicker Base statt. Fans können das eFootball-Geschehen ab 17 Uhr jeweils im Livestream auf dem Twitch-Kanal von kicker eSport oder auf kicker.de/esport verfolgen.

Doch welche weiteren Saisonverläufe ergeben sich überhaupt aus den verschiedenen Platzierungen in der VBL Club Championship? Und welche Entscheidungen sind noch offen?

Qualifikation im Rahmen der Klub-Meisterschaft

Um nach Ablauf der regulären Saison noch im Rennen um die deutsche Klub-Meisterschaft zu sein, müssen die Vereine in ihrer jeweiligen Division unter die besten Acht kommen. Die ersten beiden Plätze bescheren die direkte Qualifikation für das Finale. Die Mannschaften auf den Rängen drei bis acht aus Nord-West und Süd-Ost erreichen die Play-offs, in denen noch insgesamt sechs Teilnehmer für die Endrunde ausgespielt werden.

Qualifikation im Rahmen der Einzel-Meisterschaft

Über die VBL Club Championship werden zudem auch Spieler für das VBL Grand Final sowie die Play-offs der Einzel-Meisterschaft ermittelt. Die Teams auf den ersten fünf Plätzen beider Divisionen dürfen jeweils zwei bereits im Vorfeld bestimmte eSportler zur Endrunde entsenden. Die Vereine auf den Rängen 6 bis 14 schicken je zwei Profis zu den Play-offs, wo diese auf die Qualifikanten der VBL Open treffen.

VBLCC in Nord-West: Thriller um die Play-offs

Spieltag 33 Zum Spieltag

Der SV Werder Bremen führt die Tabelle in Nord-West aktuell an und ist nicht mehr aus dem Spitzenduo zu verdrängen - die Grün-Weißen sind damit bereits für das VBLCC-Finale qualifiziert. Der SC Paderborn lauert mit drei Punkten Rückstand auf dem zweiten Platz und könnte bei Ausrutschern der Bremer folglich noch Divisionsmeister werden. Der Blick der Ostwestfalen muss aber auch ein wenig nach hinten gerichtet werden: Der FC St. Pauli könnte den SCP bei derzeit fünf Zählern weniger rechnerisch noch überholen, wodurch Paderborn den direkten Finalplatz verlieren würde. Dieser ginge dann an die Hamburger.

St. Pauli wiederum hat die Qualifikation für die Play-offs der Klub-Meisterschaft sicher. Dasselbe gilt für den VfL Bochum und Hansa Rostock, die im Gegensatz zu den eKiezkickern aber nicht mehr im Rennen um Platz zwei sind. Hinter den Rostockern beginnt der enge Kampf um die Play-offs: Mit dem FC Schalke 04 (53 Punkte), Bayer Leverkusen (52), Borussia Dortmund (49), Fortuna Düsseldorf (49), dem 1. FC Köln (49), dem Hamburger SV (49) und Borussia Mönchengladbach (46) können sieben Teams den Traum vom VBLCC-Titel aufrechterhalten. Oder auf den letzten Metern der regulären Saison verspielen.

Bei Punktgleichheit wird im Übrigen zuerst der direkte Vergleich berücksichtigt. Erst wenn Punkte, Einzelspiel-Punkte, Match-Siege nach genau zwei Einzelspielen (dem 2vs2 und jeweils ersten 1vs1 von Hin- und Rückspiel) und Torverhältnis der beiden Aufeinandertreffen ebenfalls identisch sind, geht es an die Statistiken aus der gesamten Spielzeit.

Einzel: Hält Rostock einen Platz in den Top 5?

Hinsichtlich der Einzel-Meisterschaft haben Bremen, Paderborn, St. Pauli und Bochum schon je zwei Tickets für das VBL Grand Final gelöst. Den fünften Platz belegt Rostock, die Hanseaten könnten aber noch von Schalke oder Leverkusen überholt werden. Letztere beiden haben derweil jeweils zwei Play-off-Plätze im Einzel sicher - ebenso wie alle oben genannten Teams, die um die Top 8 für den Klub-Wettbewerb kämpfen. Hinzu kommt Hannover 96, das aber nicht mehr um die VBLCC-Play-offs spielt. Somit haben die Niedersachsen und die Bochumer an den letzten Spieltagen außer Prestige nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren.

Das trifft auch auf Eintracht Braunschweig, den 1. FC Magdeburg und Schlusslicht VfL Osnabrück zu, die keine Chance mehr auf die Einzel-Play-offs haben. Der letzte Platz in den Top 14 der Division Nord-West geht entweder an den VfL Wolfsburg oder Holstein Kiel, wobei die Wölfe bei fünf Punkten Vorsprung alle Trümpfe selbst in der Hand haben. Die Störche wissen allerdings den direkten Vergleich auf ihrer Seite.

VBLCC in Süd-Ost: Mainz oder Leipzig?

Spieltag 33 Zum Spieltag

Wie in Division Nord-West ist die Meisterfrage auch in Süd-Ost noch offen. RB Leipzig war bis Montagabend Spitzenreiter, der 1. FSV Mainz 05 ist nach einem Sieg im Nachholspiel gegen den 1. FC Nürnberg (4:1, 2:2, 4:1) aber wieder vorbeigezogen. Das Polster der Nullfünfer gegenüber RBLZ Gaming beträgt einen Punkt - der direkte Vergleich geht jedoch an die Sachsen. Trotzdem müssen diese auf einen Mainzer Patzer hoffen, soll die reguläre Saison noch auf dem ersten Platz abgeschlossen werden. Sicher im VBLCC-Finale stehen beide Teams bereits, sie sind vom Tabellendritten SC Freiburg nicht mehr einzuholen.

Die Breisgauer wiederum sind wie die TSG Hoffenheim und der FC Bayern München bereits für die Play-offs der Klub-Meisterschaft qualifiziert. Auf den Rängen sechs bis acht stehen derzeit der FC Augsburg, der VfB Stuttgart und Hertha BSC. Sie müssen diese Positionen an den letzten beiden Spieltagen gegen die Verfolger SV Elversberg und Karlsruher SC verteidigen. Der 1. FC Kaiserslautern auf dem elften Platz und die sechs Vereine dahinter haben keine Möglichkeit mehr, in die Play-offs der VBLCC zu kommen. Darunter auch der 1. FC Heidenheim, der sich 2021 noch zum deutschen Klub-Meister gekrönt hatte.

Einzel: Showdown zwischen Frankfurt und Heidenheim

Dafür könnten die Mannen von der Brenz eine enttäuschende Saison mit dem Sprung in die Top 14 noch halbwegs versöhnlich beenden. Die Heidenheimer müssten dafür allerdings den Zwei-Punkte-Rückstand auf Eintracht Frankfurt aufholen. Die Gelegenheit dazu erhalten sie schon beim direkten Duell am Mittwoch in Köln. Ein echtes Endspiel, denn die Hessen sind das einzige Team, das nur noch diese eine Begegnung offen hat und um die Play-off-Plätze für das Grand Final der Einzelmeisterschaft zittern muss. Kaiserslautern, Nürnberg und der SV Wehen Wiesbaden haben diese bereits sicher.

Sportlich quasi unerheblich sind die letzten Begegnungen hingegen für die SpVgg Greuther Fürth, die als abgeschlagenes Schlusslicht nicht mehr ins Rennen um die Top 14 eingreifen kann. Weiter oben auf dem Tableau haben Mainz, Leipzig und Freiburg ihren Platz im Spitzenquintett und je zwei Spieler im VBL Grand Final schon gefestigt. Die anderen beiden Tickets für die Einzel-Endrunde werden zwischen Hoffenheim, München, Augsburg und Stuttgart verteilt. Hertha, Elversberg und Karlsruhe haben keine Chance mehr auf die Top 5, stellen aber jeweils garantiert zwei eSportler für die Play-offs der Einzelmeisterschaft.