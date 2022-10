Finale in Wien: Medvedev besiegt Shapovalov in drei Sätzen

Ohne Satzverlust war Daniil Medvedev ins Finale von Wien eingezogen. Dort verlor er gegen den Kanadier Denis Shapovalov zwar den ersten Durchgang, doch danach biss er sich durch und triumphierte.

Triumphierte in Wien in drei Sätzen: Daniil Medvedev. IMAGO/GEPA pictures

21 Winner - mit dieser Bilanz holte sich Shapovalov den ersten Satz und fügte dem Russen damit den ersten Satzverlust in der österreichischen Hauptstadt zu. Eine Leistungssteigerung des Weltranglistenvierten aus Moskau war nötig - und sie kam. Speziell sein Aufschlag wurde präziser, sodass er den Kanadier viel stärker unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen konnte.

Satz zwei ging mit 6:3 an Medvedev, der im folgenden entscheidenden Durchgang zu seinem druckvollen Spiel noch ein paar Zauberschläge auspackte und den attackierenden Shapovalov einige Male meisterhaft passieren konnte. Insgesamt 24 Winner schlug der Russe, durchbrach den Aufschlag seines Kontrahenten fünf Mal und konnte mit dieser Bilanz auch das Match mit 6:2 souverän zumachen.

Zweiter Titel 2022

Für den 26-jährigen ehemaligen Weltranglistenersten war nach 2:16 Stunden der zweite Titel in diesem Jahr perfekt, nachdem er zuvor Anfang August beim mexikanischen ATP-Turnier in Los Cabos triumphiert hatte. Seine Jahresbilanz liest sich nach dem Dreisatzsieg nun 45:15.

Von Wien geht es für Medvedev weiter nach Paris, wo in der kommenden Woche das letzte ATP Masters des Jahres ansteht. Der Russe hat an dieses Turnier gute Erinnerungen, holte er sich doch 2020 dort den Titel nach einem Dreisatzsieg gegen Alexander Zverev (5:7, 6:4, 6:1).

Alcaraz-Bezwinger Auger-Aliassimes Sieges-Serie hält auch in Basel

In Basel gab es dagegen einen kanadischen Sieger: Felix Auger-Aliassime gewann sein 13. Match und sein drittes Turnier in Serie. Der 22-Jährige bezwang im Finale den Dänen Holger Rune 6:3, 7:5.

Auger-Aliassime hatte zuvor bereits in Florenz und Antwerpen triumphiert. In Basel besiegte er den spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz im Halbfinale in zwei Sätzen.