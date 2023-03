Finale in Andorra: Baumann und Sander rasen in der Abfahrt aufs Podium

Die deutschen Speed-Spezialisten haben bei der finalen Abfahrt dieses Weltcup-Winters in Andorra aufhorchen lassen und gleich zwei Podiumsplätze eingefahren.

Für einen echten Paukenschlag haben die Speed-Spezialisten des Deutschen Skiverbandes beim Weltcup-Finale gesorgt. Beim Sieg des Österreichers Vincent Kriechmayr fuhren die früh ins Rennen gegangenen Romed Baumann und Andreas Sander auf die Ränge zwei und drei und holten in Andorra damit gleich zwei Podestplätze für den DSV. Sander hatte erst jüngst mit einem zweiten Platz im Super-G von Aspen aufhorchen lassen.

Die beiden Deutschen ließen in Soldeu Cracks wie Gesamtweltcup-Gewinner Marco Odermatt, Disziplin-Sieger Aleksander Aamodt Kilde oder Dominik Paris hinter sich. Auf ÖSV-Star Kriechmayr fehlten Baumann letztlich neun und Sander 13 Hundertstelsekunden. Der Schweizer Odermatt ließ bei seiner Jagd nach der 2000-Punktemarke von Alpin-Ikone Hermann Maier mächtig Luft nach oben und verfehlte mit knapp über einer Sekunde Rückstand auf Cortina-Doppelweltmeister Kriechmayr letztlich sogar die Top 10 als 15. deutlich.

"Andis Podium hat mich beflügelt"

"Andis Podium in Aspen hat mich beflügelt", sagte Baumann in der ARD, "und mit dieser Einstellung bin ich ins Rennen gegangen." Die frühen Startnummern seien zwar von Vorteil gewesen, so der Routinier, doch hätten weder er noch Sander Informationen über den Zustand der Strecke zur Verfügung gehabt.

Zwei deutsche Skirennläufer in der Königsdisziplin auf dem "Stockerl" - das gab es zuletzt am 11. Januar 1992. Damals gewann der spätere Doppel-Olympiasieger Markus Wasmeier in Garmisch-Partenkirchen, Ex-Weltmeister Hans-Jörg Tauscher wurde Dritter. Letzter DSV-Athlet unter den Top 3 in einer Abfahrt war Thomas Dreßen bei seinem Sieg im Februar 2020 in Saalbach-Hinterglemm/Österreich.

Clarey und Ganong verabschieden sich

Der Franzose Johan Clarey (42, 12. Platz), Silbermedaillengewinner von Peking, und der Kanadier Travis Ganong (34, 18.), Silbermedaillengewinner bei der WM 2015 in Vail/Beaver Creek, verabschiedeten sich am Mittwoch mit ihren letzten Downhill-Rennen aus dem Weltcup-Zirkus. Josef Ferstl fuhr als dritter deutscher Rennläufer unter Schmerzen mit 1,98 Sekunden Rückstand an den Top 15 im 25er-Fahrerfeld vorbei und wurde 21.

Am Donnerstag geht es in Soldeu mit den letzten Super-G-Rennen der Saison weiter.

Statistik

Ski alpin, Weltcup in Soldeu/Andorra

Herren, Abfahrt

1. Vincent Kriechmayr (Österreich) 1:26,59 Min.; 2. Romed Baumann (Kiefersfelden) +0,09 Sek.; 3. Andreas Sander (Ennepetal) +0,13; 4. Daniel Hemetsberger (Österreich) +0,23; 5. Dominik Paris (Italien) +0,27; 6. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) +0,30; Mattia Casse (Italien); 8. Otmar Striedinger (Österreich) +0,40; 9. Florian Schieder (Italien) +0,46; 10. Niels Hintermann (Schweiz) +0,50; ... 21. Josef Ferstl (Hammer) +1,98