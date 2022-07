Finale gegen England mit Bühl? Die Hoffnung lebt

Klara Bühl musste Corona-infiziert beim Halbfinale gegen Frankreich (2:1) passen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat noch Hoffnung, dass die Stürmerin rechtzeitig für das Endspiel gegen England am Sonntag fit wird.

Gegen England wieder am Ball? Klara Bühl hofft auf einen negativen Corona-Test. IMAGO/Beautiful Sports

Es besteht durchaus die Chance, dass sich Bühl rechtzeitig vor dem EM-Finale der deutschen Fußballerinnen gegen England am Sonntag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) freitesten kann. Die UEFA-Regularien jedenfalls wären eingehalten, ein Einsatz erlaubt, wenn man nach fünf Tagen und Symptomfreiheit einen negativen Test aufweist.

"Das muss man abwarten, ob sie zurückkommen kann. Sie hat ja keine Symptome. Und wenn sie negativ ist, dann ist sie ein Thema für uns. Da gucken wir von Tag zu Tag", sagte Voss-Tecklenburg nach dem 2:1-Sieg der DFB-Frauen im Halbfinale gegen Frankreich am Mittwochabend.

Dabei hatte Bühl, zuvor Stammkraft und auch Torschützin gegen Spanien (2:0), erstmals gefehlt: Am Dienstag hatte der DFB mitgeteilt, dass die 21-Jährige vom FC Bayern München positiv auf das Coronavirus getestet worden war. "Die Klara freut sich auf uns. Wir schauen mal, was da passiert in den nächsten Tagen", blickte Voss-Tecklenburg voraus.