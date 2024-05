Die Schale ist sicher, jetzt greifen die Unbesiegbaren aus Leverkusen nach den Pötten. Finale eins: In Dublin will Bayer gegen Bergamo die Saison mit dem Sieg in der Europa League veredeln.

Finale zwei

Pokal-Endspiel: Für Kaiserslautern das Spiel des Jahres. In Axel Roos erinnert sich eine Lauterer Legende und ein Pokalheld vergangener Tage. Im Interview sagt er, wie er über das Duell mit Leverkusen denkt.

Finale verpatzt

Köln steigt ab. Mal wieder. Das Wunder am letzten Spieltag blieb aus, allein schon deshalb, weil der FC sein eigenes Spiel verlor. Der Neuaufbau wird schwierig, und dafür gibt eine ganze Reihe von Gründen.