"Finale dahoam": LEC Season Finals 2024 steigen in München

An diesem Wochenende spielt die europäische LoL-Elite in Montpellier um den LEC-Titel. Noch bevor der Sieger feststeht, ist klar, wo der nächste Champion gekürt wird: 2024 kommt es in München zur Titelentscheidung.

Von Montpellier nach München: 2024 geht es in der Olympiahalle um den LEC-Pokal. Michal Konkol/Riot Games