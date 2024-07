Im großen Finale in Berlin kann Spanien zum vierten Mal Europameister werden - und damit alleiniger Rekordhalter. Thomas Müller tritt aus der Nationalelf zurück. Ein Rückblick. Und: Trainingsauftakt bei Borussia Dortmund.

Letztes Spiel der EM in Deutschland: Im großen Finale in Berlin kann Spanien zum vierten Mal in der Historie Europameister werden - und damit alleiniger Rekordhalter.

Rücktritt

Es hatte sich nach dem Aus der deutschen Elf angedeutet. Weltmeister Thomas Müller tritt aus der Nationalelf zurück. Ein Rückblick auf seine große Karriere mit 131 Spielen.

Auftakt

Trainingsauftakt bei Borussia Dortmund. Mit Nuri Sahin, der Edin Terzic als Cheftrainer abgelöst hat, beginnt eine neue Zeitrechnung - mit vielen Herausforderungen.