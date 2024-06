Final4: Der Kader von Aalborg Håndbold

Im Viertelfinale setzte sich Aalborg Håndbold gegen Telekom Veszprem durch, nun möchte sich der dänische Topclub mit einem Halbfinalsieg gegen Titelverteidiger SC Magdeburg die zweite Finalteilnahme nach 2021 sichern. Mit diesem Kader geht der dänische Meister dieses Vorhaben an:

Das Gespann im Tor bilden Routinier Niklas Landin, der bereits 2020 mit dem THW Kiel die Champions League gewinnen konnte, und der 23-Jährige Fabian Norsten.

Auf Linksaußen setzt Trainer Stefan Madsen, der Aalbog nach dieser Saison verlassen wird, auf die norwegische Flügelzange Sebastian Barthold und Kristian Björnsen. Auf Rechtsaußen bilden Buster Juul, der bereits 2021 bei der ersten Finalteilnahme der Vereinsgeschichte in Aalborg spielte, sowie der Ex-Leipziger Patrick Wiesmach das Linskhänder-Duo.

Im Rückraum absolviert Superstar Mikkel Hansen seine letzten Champions League-Spiele. Der dänische Handball-Außnahmekönner beendet in diesem Sommer nach 20 Jahren als Handball-Profi seine Karriere. Bis auf die Champions League hat der 36-Jährige alles gewonnen, was man gewinnen kann. Ein Triumph in Köln wäre also der krönende Abschluss einer mehr als erfolgreichen Karriere. Ihm zur Seite stehen der Ex-Kieler Lukas Nilsson und Marinus Munk.

Auf der Spielmacherposition setzt Aalborg auf den Slowenen Aleks Vlah und den dänischen Neu-Nationalspieler Thomas Arnoldsen. Im rechten Rückraum sind neben Ex-Bundesligaprofi Martin Larsen, mit Mads Hoxer (23) und Jack Thurin (24) zwei jüngere Akteure für die Tore zuständig.

Das Trio am Kreis bilden Kapitän Rene Antonsen, der schon seit 2015 in Aalborg spielt, der Ex-Flensburger Simon Hald und Jesper Nielsen.

Kader Aalborg Håndbold

Trikotnummer Name Position Geburtsdatum 1 Niklas Landin Towart 19.12.1988 12 Fabian Norsten Towart 11.07.2000 6 Sebastian Barthold Linksaußen 27.08.1991 23 Buster Juul Linksaußen 31.03.1993 3 Lukas Nilsson Rückraum Links 16.11.1996 24 Mikkel Hansen Rückraum Links 22.10.1987 25 Marinus Munk Rückraum Links 22.04.2003 7 Thomas Sommer Arnoldsen Rückraum Mitte 11.01.2002 18 Aleks Vlah Rückraum Mitte 22.07.1997 21 Henrik Møllgaard Rückraum Mitte 02.01.1985 14 Mads Hoxer Hangaard Rückraum Rechts 06.12.2000 15 Jack Thurin Rückraum Rechts 09.06.1999 17 Martin Larsen Rückraum Rechts 19.02.1992 4 Patrick Wiesmach Larsen Rechtsaußen 23.03.1990 19 Kristian Bjørnsen Rechtsaußen 10.10.1989 8 Jesper Nielsen Kreisläufer 30.09.1989 11 Simon Hald Jensen Kreisläufer 29.09.1994 22 René Antonsen Kreisläufer 04.03.1992 27 Benjamin Jakobsen Kreisläufer 09.08.1991

