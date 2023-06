Final-Sieg gegen Deutschland: EA SPORTS sagt USA als Weltmeister voraus

Das FIFA-23-Orakel hat die USA als Weltmeister vorausgesagt. Bitter: Alex Morgan und Co. bezwangen Deutschland im Finale. Bei den Herren traf EA SPORTS mit seinen Vorhersagen zuletzt vier Mal ins Schwarze.

Erfolgreich, aber auch bitter zugleich. So verläuft die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen für die Deutsche Nationalmannschaft - prophezeit das FIFA-23-Orakel. Außerdem bleibt eine Final-Tradition weiterhin bestehen, gleichzeitig sorgt das Endspiel jedoch auch für ein Novum.

Denn seit der Erstaustragung des Turniers 1991 standen immer entweder Deutschland oder die USA im entscheidenden Duell um den Pokal. Laut der Simulation von EA SPORTS wird das auch 2023 so sein. Neu ist jedoch, dass beide Nationen im Finale aufeinandertreffen.

Alex Morgans Doppelpack zum Titel-Hattrick

In dem sah auf dem virtuellen Rasen alles lange danach aus, dass das DFB-Team weiter auf den WM-Triumph warten muss. Die USA führten mit 2:0, ehe Alexandra Popp, die in FIFA 23 zu den stärksten Spielerinnen Deutschlands gehört, die Hoffnung zurück brachte. Noch vor der Halbzeitpause glich die Wolfsburgerin aus.

Nach dem Seitenwechsel kehrte die Ernüchterung zurück ins Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Alex Morgan traf gleich doppelt und bescherte den USA damit ein 4:2 und den Titel-Hattrick. Doppelt bitter: Für Popp reichten die sechs erzielten Turniertore nicht für den Goldenen Schuh, der Auszeichnung für die beste Torschützin. Gleichauf war die Nationalspielerin mit Alexia Putellas und Alex Morgan - am Ende setzte sich mit Putellas die Weltfußballerin des Jahres durch, da sie neben den sechs Toren noch zwei Vorlagen beisteuerte. Mehr als ihre Konkurrentinnen.

Starkes DFB-Turnier bleibt unbelohnt

Für die deutsche Nationalmannschaft endete damit in der Simulation auf bittere Art und Weise ein bis dato großartiges Turnier. Denn auf dem Weg ins Endspiel besiegte das Team unter anderem die Mitfavoriten Frankreich im Halbfinale (1:0) und England im Viertelfinale (4:2). Brasilien schaffte es erst gar nicht in die K.-o.-Runde, Spanien scheiterte mit Putellas im Achtelfinale an Norwegen. Für Gastgeber Australien war ebenfalls nach der Runde der letzten 16 Schluss.

So soll laut FIFA 23 die Frauen-WM verlaufen. EA SPORTS

Kommt es tatsächlich zum zweiten Final-Trauma nach dem verpassten EM-Triumph in England, oder wird Deutschland nach 2007 wieder Weltmeister? Zumindest bei den Herren lag das FIFA-Orakel zuletzt durchgehend richtig. In vier Versuchen sagte es vier Mal den späteren Weltmeister voraus.