Final-Neuauflage - Frankreich vs. Niederlande - Schwere Gruppe für Österreich

Bereits in der Qualifikation zur EURO 2024 wird es zu einer Neuauflage des EM-Finals von 2021 zwischen Italien und England kommen. Frankreich trifft auf die Niederlande, Österreich hatte kein Losglück.

Deutschland als Gastgeber der EURO 2024 war am Sonntag nicht im Lostopf. Die deutschen Farben hielten in der Festhalle in Frankfurt Moderatorin Laura Wontorra sowie Jürgen Klinsmann und Karl-Heinz Riedle an den Losungstöpfen hoch. Und im Showprogramm trat Lena Meyer-Landrut auf.

Die Auslosung brachte dann spannende Duelle: So wird es schon in der Qualifikation zu einer Neuauflage des Endspiels von 2021 kommen. Titelverteidiger Italien und Vize England sind in der Gruppe C die Favoriten auf die beiden ersten Ränge. Die Ukraine zeigte aber trotz der Kriegswirren zuletzt gute Leistungen, Nordmazedonien und Malta sind klare Underdogs.

Auch die Gruppe B hat mit den Niederlanden und Weltmeister Frankreich ein Topduell und zwei klare Favoriten zu bieten. Irland und Griechenland sollten aber nicht unterschätzt werden, Gibraltar nimmt erstmals bei einer Qualifikation zu einer Europameisterschaft teil.

Schweres Los für Österreich

Nicht gerade Losglück hatte Österreich. Die von Ralf Rangnick trainierte Auswahl wurde in die Gruppe F mit Belgien und Schweden gelost. Ein Dreikampf, der Spannung verspricht, wobei die "Roten Teufel" die Favoritenrolle innehaben. Weitere Gruppenteilnehmer sind Aserbaidschan und Estland.

In den Gruppen H, I und J streiten sich jeweils sechs Nationen um die Tickets für die EURO 2024. Deutschland ist als Gastgeber automatisch qualifiziert, 23 freie Plätze sind also zu vergeben. Die jeweils ersten beiden Mannschaften der zehn Qualifikationsgruppen ergattern ein EM-Ticket. Die restlichen drei Teilnehmer werden in den Play-offs ermittelt.

Der erste Spieltag der Qualifikation steht vom 23. bis 25. März 2023 an. Die Play-offs der Qualifikation sind vom 21. bis 26. März 2024 terminiert.

Die Gruppen der Qualifikation zur EURO 2024