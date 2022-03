Fimpel übernimmt ab Sommer Schalkes U 23

Jakob Fimpel steht ab der kommenden Saison an der Seitenlinie von Schalkes U 23. Der bisherige Coach Torsten Fröhling verlässt den Verein im Sommer.

Steigt in Schalkes U 23 auf: Jakob Fimpel. imago/Eibner

Trainerwechsel bei Schalkes zweiter Mannschaft: Ab Sommer trainiert Jakob Fimpel die U 23 der Knappen und beerbet damit Torsten Fröhling, dessen auslaufender Vertrag am Ende der Saison nicht verlängert wird. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Fimpel, der bereits in der Saison 2017/2018 Onur Cinel in der U 23 assistierte, coacht im Moment noch für die U 15 der Schalker. "Es ist mir wichtig, dass wir bis Saisonende noch zu 100 Prozent bei der Sache sind", stellte der 32-Jährige klar. "Meine neue Position als U-23-Trainer liegt für mich gefühlt noch in weiter Ferne."

Mathias Schober, Direktor der Knappenschmiede, betonte, man wolle "Jakob so fördern und weiterentwickeln, dass er den nächstmöglichen Schritt in seiner Trainerkarriere gehen kann." Diesen macht Fimpel, der bereits seit 2013 als Jugendtrainer auf Schalke tätig ist, nun in der Regionalliga West. Dort belegt die Zweitvertretung der Königsblauen im Moment Rang 13.