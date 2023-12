Filzmaier: "Dann könnte ich ja eine Sendung in Unterhosen moderieren"

Politologe, Autor und Sportfan Peter Filzmaier verrät im Silvester-Interview mit dem kicker unter anderem, dass er Armin Wolf nicht ins Camp Nou, sondern bestenfalls auf's Eis führen könnte und geht bei einer Prognose für 2024 selbst fast auf's Ganze.

Herr Filzmaier, haben Sie als Hobbysportler Neujahrsvorsätze?

Als Mitfünfziger bin ich froh, wenn meine Knie und chronische Rückenprobleme hoffentlich das regelmäßige Joggen zulassen. Da haben zwei Jahrzehnte Laufsport aus früheren Jahren ihre Spuren hinterlassen. Fußballerische Drehbewegungen sind leider sicher nicht mehr drinnen.

Wenn ZIB-Anchorman Armin Wolf Sie bittet, ihn auf ein Fußballmatch mitzunehmen, wohin fahren Sie mit ihm?

Nirgends. Der Wolf ist der größte Nichtsportfan Österreichs. Ohne Anwendung körperlicher Gewalt könnte ich ihn höchstens zum Ansehen eines Elfmeterschießens bringen. Das gefällt ihm. Nur will er sich als bekennender Sportbanause davor keine 120 Minuten des eigentlichen Spiels ansehen. Da findet er Curling spannender und hat mir das bei "Der Professor und der Wolf" sogar schon öffentlich auf einer Theaterbühne gesagt. Er ist also ein hoffnungsloser Fall (lacht).

Soll die Austria trotz ihres immensen Schuldenbergs wieder die Lizenz bekommen?

Ich habe als Kind die bis ins Europacupfinale kommende Wiener Austria mit dem damals 22-jährigen Herbert Prohaska sowie dem Jahrhundertsturm - weil sie in Summe so alt waren - Parits, Pirkner und Morales bewundert. Aber liebe Austriafans, es tut mir leid: Das ist keine Gefühlssache, sondern soll streng nach betriebswirtschaftlichen Kriterien entschieden werden. Ich kenne die Buchhaltung des Vereins nicht, daher steht mir kein abschließendes Urteil zu. Doch wenn die Vorgaben der Liga nicht erfüllt werden, so sollte es auch keine Lizenz geben. Sonst sind die finanziellen Regeln ja reine Augenauswischerei.

Wer wird österreichischer Meister bei den Frauen und wer bei den Männern?

Oje. Meine Fehltipps beim Fußball sind legendär. Und meist so falsch, dass nicht einmal das Gegenteil stimmt. Zum Glück habe ich mitbekommen, dass echte Experten beim heiteren Ergebnisraten im Fernsehen auch oft daneben liegen. Also gut: Wenn St. Pölten mit all der internationalen Erfahrung bei den Frauen nicht Meister wird, könnte ich ja wie einst Gary Lineker im Fall Leicester City eine Sendung in Unterhosen moderieren (lacht). Auch hat der FC Salzburg meiner Meinung nach das größte Spielerpotenzial. Und so tragisch das Ausscheiden war: Vermutlich hilft den Salzburgern in der Meisterschaft, dass sie keine Doppelbelastung mit der Europa League haben.

Wird es über das Knie von David Alaba in der ZIB 2 Wasserstandsmeldungen geben, und Analysen von Ihnen über etwaige Auswirkungen auf das Spiel des ÖFB-Team?

Medizinische Wasserstandsmeldungen sollten wir den Ärzten überlassen. Doch zur Euro 2024 werde ich in meiner neuen Sportkolumne im "The Red Bulletin" schreiben. Zudem als machen die Sportjournalistin Alina Marzi und ich für das Red Bull Medienhaus eine oder sogar zwei Folgen meines im Jänner beginnenden Podcasts "Denksport". Da geht es freilich nicht um Kreuzbandrisse, sondern auch um politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Hintergründe des Fußballs. Aber immer mit leuchtenden Augen aus der Fanperspektive betrachtet.

Österreich muss sich bemühen, die Gruppenphase zu überstehen. Deutschland kommt mindestens ins Halbfinale. Peter Filzmaier zur EM

Was erreichen Österreich und Gastgeber Deutschland bei der EM?

Sehen wir es realistisch: Österreich muss sich bemühen, die Gruppenphase zu überstehen, und als Fan glaube ich daran. Im Anschluss könnte ja der Gegner im Achtelfinale auf dem Papier schwächer sein als Frankreich und die Niederlande in den Spielen der Gruppe … Deutschland kommt mindestens ins Halbfinale. Warum ich das sage? Entweder ich habe recht oder ich freue mich. Denn ich muss gestehen, dass ich das typische Klein gegen Groß-Denken habe und zu fast jeder Mannschaft halte, die das fast zehnmal größere Nachbarland schlägt.

Wird Marko Arnautovic Toni Polster als österreichischen Rekordtorjäger ablösen, vielleicht sogar schon 2024?

Weil Toni Polster ja vor seiner Notoperation zu Jahresende drei ihm seiner Meinung nach seitens des ÖFB fälschlich nicht angerechnete Tore eingeklagt hat, wird das womöglich am Landesgericht für Zivilrechtssachen entschieden. Nach der jetzigen Torstatistik fehlen Arnautovic neun Tore, um Polster zu überholen. Da müsste Österreich 2024 schon verdammt viel und das auch noch hoch gewinnen, damit es sich ausgeht. Und 2025 ist Marko Arnautovic 36 Jahre alt. Deshalb eher nein.

Sie haben gerade Ihr Buch „Olympia - Die Spiele als Bühne für Sport und Politik" veröffentlicht. Was werden sie bei Olympia 2024 alles schauen, auch das Fußball-Turnier?

Das Finale sicher. Sonst ist das bei allen Ballsportarten - ich bin genauso Basketballfan - schwierig. Wer sich jedes Match anschauen will, sieht vom Rest der Olympias zu wenig. Also hilft nur "channel hopping", um Teile der Spiele mitzuverfolgen. Pflichttermin sind für mich sämtliche Laufbewerbe. Aber der Reiz der zwei Olympiawochen ist es zusätzlich Sportarten zu verfolgen, die man sonst nicht auf dem Radar hat.

Werden im Sommer noch mehr Superstars nach Saudi-Arabien wechseln und was halten Sie davon?

In der saudiarabischen Liga will man die Zahl der Ausländer im Kader von acht auf zehn erhöhen. Also ja. Die Frage ist höchstens, wie viele unter 30-jährige Stars auf Kosten ihrer Karriere dem Ruf der Petrodollars erliegen. So oder halte ich rein nichts davon sich im Fußball oder im Sport allgemein mit einem diktatorischen Regime zu arrangieren, das die Menschenrechte mit Füßen tritt.

Fänden Sie als Barça-Fan eine europäische Super League super?

Nein. Weil sie dazu führt, dass Macht- und Geldverhältnisse auf ewig festgeschrieben werden. Doppelmoral ist es freilich, wenn ausgerechnet die UEFA sich als Rächer der Enterbten aufspielt. Warum bitte hat man Champions League und Euro vergrößert? Auch des Geldes wegen. Der Transfer eines Teils der Euros an nationale Verbände und Vereine ist nur das Einkaufen von deren Loyalität. Auch die jetzige Champions League wird nur von den "Großen" gewonnen - und sicher nie wieder von Celtic Glasgow oder Steaua Bukarest, wie es im früheren Europapokal der Landesmeister der Fall war.

Wenn Lionel Messi seine Karriere beendet, für wen wird dann Ihr Herz schlagen?

Vor zwei Jahren hätte ich als Barça-Fan Pedri gesagt, im abgelaufenen Jahr Gavi. In beiden Fällen hat sich gezeigt, wie schnell durch eine schwere Verletzung alles anders sein kann. Es gibt aber ein weiteres Problem: Ganz Brasilien hat sich nach 1974 jahrzehntelang jedes verdammte Spiel mit einer Hoffnung angesehen: Vielleicht sehe ich ihn heute, den neuen Pelé. Am daraus resultierenden Druck sind Generationen von hochtalentierten Spielern zerbrochen und naturgemäß war das Publikum immer irgendwie enttäuscht. Diesen Fehler will ich bei Messi nicht wiederholen.