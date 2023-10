Filippo Inzaghi folgt bei Salernitana auf Sousa

US Salernitana hat am Dienstagnachmittag seinen Trainer Paulo Sousa entlassen und Filippo Inzaghi als dessen Nachfolger vorgestellt. Der ehemalige Stürmer Inzaghi war bis August 2023 Trainer des Zweitligisten Reggina und soll nun den Tabellenvorletzten der Serie A aus dem Keller führen. Am Sonntag hatte Salerno 0:3 in Monza verloren. Sousa war seit Februar Trainer der Süditaliener, Inzaghis Bruder Simone ist derzeit Cheftrainer bei Inter.