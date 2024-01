Filip Taleski: "Das Eröffnungsspiel wird ein großer Moment"

Für Filip Taleski ist die Handball-EM 2024 etwas Besonderes. Nicht nur vor mehr als 53.000 Zuschauern zu spielen, bedeutet dem nordmazedonischen Handball-Profi viel, sondern auch die Rückkehr nach Deutschland, wie er gegenüber der EHF erzählt.

Das Team aus Nordmazedonien gehört zu den Außenseitern bei der Handball-EM 2024 in Deutschland. Der größte Star des Teams ist zweifelsohne Trainer Kiril Lazarov. Im Rückraum schenkt die Handball-Legende unter anderem auch Filip Taleski das Vertrauen. Denn der 27-Jährige hat in seiner Karriere schon viel internationale Erfahrung gesammelt.

Nach seinen Anfängen in Mazedonien bei RK Metalurg Skopje wechselte Taleski 2014 in die Handball-Bundesliga. Nach zwei Jahren bei den Rhein-Neckar Löwen folgte eine weitere Saison bei HBW Balingen-Weilstetten. Die Zeit in Deutschland ist Taleski dabei gut in Erinnerung geblieben.

"Ich liebe Deutschland, wirklich", verrät Taleski gegenüber der EHF und fügt hinzu: "bis zu dem Punkt, an dem ich darüber nachdenke, hierher zu ziehen, wenn ich in Rente gehe. Als ich zum ersten Mal hier spielte, war es fast so, als wäre ein Traum wahr geworden, und ich hoffe, dass ich eines Tages eine weitere Chance bekomme." Nach einer dreijährigen Rückkehr in die Heimat zu Vardar Skopje, spielt Taleski seit letztem Jahr in Portugal für Benfica Lissabon.

Taleski: "Das ist unser Moment der Berühmtheit"

Mit dem Nationalteam kehrt Filip Taleski im Rahmen der Handball-EM zurück nach Deutschland. In der Gruppe A wartet zum Auftakt gleich ein schwerer Brocken mit dem amtierenden Olympiasieger Frankreich. Am Eröffnungstag vor der Weltrekord-Kulisse dabei zu sein, bedeutet Taleski jedoch viel.

"Ich weiß, dass das ein einmaliges Erlebnis sein könnte, und ich werde versuchen, es so gut wie möglich zu genießen", wird er von der EHF zitiert. "Das ist unser Moment der Berühmtheit, das ist unsere Zeit, vor der ganzen Handballwelt zu glänzen und unser bestes Gesicht zu zeigen. Für Mazedonien, ein kleines Land, ist es riesig, auf diese Weise im Rampenlicht zu stehen."

Nach dem Aufeinandertreffen mit Frankreich wartet das Aufeinandertreffen mit Gastgeber Deutschland. Zum Abschluss der Vorrunde trifft das Team um Taleski in der "Todesgruppe", wie Taleski sagt, auf die Schweiz. Dennoch liegt der Fokus vor allem auf dem Auftakt-Duell: "Das Eröffnungsspiel wird ein großer Moment für das ganze Land sein und ich möchte mich im Moment nur darauf konzentrieren", so Taleski.