Filip Jicha über THW Kiel: "Wir sind bereit"

Die Belastung nach der Handball-EM ist ein Thema vor dem Re-Start der Handball Bundesliga. Der THW Kiel, der nach dem überraschenden Aus im DHB-Pokal gegen Wetzlar an diesem Wochenende noch spielfrei ist, ist in zwei Wettbewerben gefordert und hat große Ziele. "Wir sind bereit", so Filip Jicha auf dem Neujahrsempfang mit Blick auf sieben Spiele im Februar.

Mit 26:10 Punkten ist der THW Kiel in der Handball Bundesliga in der Verfolgerrolle, nicht nur im Kampf um die Meisterschaft sondern auch auf eine erneute Teilnahme an der Champions League - der Rückstand auf das Spitzenduo aus Magdeburg und Berlin beträgt sechs Punkte. Doch diese sollen in der Rückserie schmelzen, gleich am Mittwoch gibt es im Showdown gegen den SC Magdeburg die Chance dem Spitzenreiter im direkten Duelle Punkte abzuknöpfen.

In der Champions League liegt der THW Kiel an der Spitze der Gruppe A und somit auf Kurs, die Kreuzspiele zu überspringen und sich als eines der beiden besten Teams der Gruppe direkt für das Viertelfinale zu qualifizieren - und so auch zwei Spiele einzuparen. Bei der Belastung, die direkt nach der EM nach dem Spitzenspiel gegen Magdeburg, gleich eine Auswärtsbegegnung beim BHC sowie den Re-Start der Champions League in Kielce binnen zehn Tagen bringt, ein wichtiger Faktor, der zwei englische Wochen erspart.

Doch soweit geht der Blick noch nicht, sieben Spiele alleine im Februar. Es gilt den Schalter bei den zahlreichen Spielern, die bei der Handball-EM in ihren Nationalteams im Einsatz waren, den Schalter umzulegen.

"Unsere wichtigste Aufgabe ist es jetzt, die `Software` im Kopf der Spieler zu überspielen. Wir müssen schnell dahin kommen, dass wir zum Beispiel unsere 6-0-Deckung so spielen, wie wir es beim THW Kiel gewohnt sind. Dafür muss die dänische, schwedische oder deutsche 6-0-Variante raus aus den Köpfen."

Trotz aller EM-Belastung habe er aber direkt gespürt, dass die Zebras heiß auf den Neustart sind: "Wir sind bereit", bekräftigte Filip Jicha laut der THW-Homepage auf dem Neujahrsempfang der Kieler vor gut 200 Gästen in den Räumen der Förde Sparkasse, auf dem neben Livemusik und Essen auch die Spieler in kurzen Talks auf den aktuellen Stand blickten.

Mykola Bilyk war mit Österreich eine der positiven Überraschungen bei der Handball-EM, er richtete aber den Blick umgehend auf die Aufgaben im Verein: "Wir wollen an die Leistungen anknüpfen, die wir vor Weihnachten gezeigt haben", so der THW-Kapitän in den Räumen der Förde Sparkasse, die auf dem Empfang erklärte, ihr Engagement als Partner des THW mindestens bis 2027 fortzusetzen.

