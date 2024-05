Filip Jicha: "In mir brodelt es"

Gegen die Rhein-Neckar Löwen müssen die Kieler bereits ihre achte Saisonniederlage in der Bundesliga einstecken. Beim 26:30 (10:12) scheiterte der THW besonders an seiner Wurfquote.

Für die 10.200 Zuschauer in der Kieler Wunderino Arena war es bereits die vierte Heimniederlage. Acht Minuspunkte in der Bundesliga nur zuhause - das gab es für die Kieler zuletzt in der Saison 2002/03. Gegen die Rhein-Neckar Löwen scheiterten die Kieler dabei besonders an der Chancenverwertung.

In den ersten zehn Minuten gelangen den Zebras lediglich zwei Treffer. "Dadurch machen wir uns das Leben ein bisschen selbst schwer, dass wir die gut rausgespielten Chancen nicht verwerten. Dann kommt so ein bisschen Unsicherheit rein", bilanzierte Rune Dahmke bereits im Halbzeit-Interview bei Dyn. Doch er wollte seine Mannschaft noch lange nicht abschreiben. "Wir sind immer noch auf zwei dran, das ist noch kein Weltuntergang. Die Chancenverwertung muss deutlich besser werden", so Dahmke.

Zur Halbzeit standen die Kieler immerhin bei zehn Treffern. "Uns fehlt ein bisschen die Konsequenz bei der Chancenverwertung. Wir haben klare Chancen, die wir nicht reinmachen. Die Abwehr funktioniert, aber im Angriff sind wir nicht schnell genug, gewinnen die Zweikämpfe nicht genug, es ist ein bisschen zu statisch. Da muss definitiv mehr kommen und zehn Tore sind viel zu wenig", kommentierte auch THW-Geschäftsführer Viktor Szilágyi. "Gerade vor unserem Publikum wollen wir uns ein bisschen anders präsentieren", so Szilágyi weiter.

"Verdient verloren"

Nach Abpfiff steht eine 26:30-Niederlage auf der Anzeigetafel. Die Kieler trafen nur 26 ihrer 46 Treffer - eine Wurfquote von gerade einmal 57%. "Wir haben über die gesamte Strecke eine unterirdische Wurfausbeute. Wenn man so eine Konsequenz beim Abschluss hat, hat man verdient verloren", sagte ein sichtlich genervter Filip Jicha nach Abpfiff am Dyn-Mikrofon. "Ich bin wirklich sehr enttäuscht von der Leistung, die wir heute gezeigt haben", fügt er hinzu.

In der anschließenden Pressekonferenz wird er dann noch direkter: "In mir brodelt es, ich bin enttäuscht und wütend. Weil wir nicht bereit waren, weil wir in der ersten Halbzeit und in der entscheidenden Phase der zweiten Halbzeit eine unterirdische Wurfquote hatten. Wir haben einfach so wild aufs Tor geworfen, obwohl wir wussten, dass dort mit Mikael Appelgren Weltklasse zwischen den Pfosten steht", so der Kieler Trainer. Immer wieder scheiterte der THW am schwedischen Torwart, der mit 18 Paraden und einer Quote von 42,9% glänzen konnte.

Jicha ergänzt: "Mit 38 Prozent Wurfeffektivität kannst du nichts gewinnen - nirgends. Dass wir zur Pause nur mit zwei Toren hinten lagen, war ein Geschenk für unsere Abwehrarbeit. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit nur noch eine Parade. Ich habe heute in meiner gesamten Mannschaft nur einen wirklichen Mann gesehen - und das war Eric Johansson. Ich bin traurig und wütend, dass wir uns so etwas vor unseren Fans erlaubt haben".