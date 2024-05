Filip Jicha fühlt sich enttäuscht und gedemütigt: "Gummersbach zieht uns die Hose aus"

Ein 10:21-Rückstand schon zur Pause, am Ende stand ein 29:40 aus THW-Sicht auf der Anzeigetafel: Die Kieler erlebten in Gummersbach ein Debakel. Trainer Filip Jicha fühlt sich danach enttäuscht und gedemütigt, wie er zugibt. Auch Rückraumspieler Harald Reinkind findet sehr deutliche Worte.

Es war ein absoluter Horror-Nachmittag, den der THW Kiel am gestrigen Sonntag (26. Mai) beim VfL Gummersbach erlebte. Zugegeben: Das Team des Ex-Kielers Gudjon Valur Sigurdsson spielt eine hervorragende Saison, ist aktuell Tabellensechster und darf auf die Europapokal-Teilnahme hoffen. Doch dieser Auftritt des deutschen Handball-Rekordmeisters und Champions-League-Halbfinalisten wirft einmal mehr - und angesichts der Deutlichkeit mehr denn je - in dieser Bundesliga-Saison große Fragen auf.

"Glückwunsch an Gummersbach zu einem hochverdienten Sieg", leitete THW-Coach Filip Jicha sein Statement bei der anschließenden Pressekonferenz ein. Dann legte er los: "Wir sind dieses Spiel naiv angegangen. Wir haben versucht uns mit voller Intensität in den letzten Tagen auf dieses Spiel vorzubereiten, wurden dann aber von der Energie und Geschwindigkeit von Gummersbach überrannt. Wir haben dann eine Phase gehabt, die wir mit 2:11 verlieren und geben da komplett alles aus der Hand."

Jicha: "Gummersbach zieht uns die Hose aus"

Jicha wurde sehr deutlich: "Gummersbach dagegen war mit voller Leistung und Energie da und zieht uns - das muss man fairerweise sagen - die Hose aus. Ich bin sehr enttäuscht und es fühlt sich demütigend an." Der 42-Jährige meinte: "Es war nicht einmal so, dass wir etwas im taktischen Bereich hätten ändern können."

Reinkind: "Wir schämen uns!"

Als "peinlich" bezeichnete Rückraumspieler Harald Reinkind am Dyn-Mikrofon den Auftritt seines Teams: "Das ist nicht diesem Logo würdig. Wir schämen uns! Das geht gar nicht." Sie hätten viele Fehler im Spiel nach vorne gemacht, dann seien die VfL-Spieler Gegenstöße gelaufen, analysierte Reinkind. Die offizielle Statistik der Liga weist am Ende insgesamt 13 technische Fehler der "Zebras" aus. Die Aggressivität der Gummersbacher Abwehr hat den Kieler immense Probleme bereitet. "Die haben uns für unsere Fehler unglaublich bestraft", sagte der 31-Jährige.

"Das war richtig schlecht von unserer Seite. Die ersten 20 Minuten waren katastrophal", wird Elias Ellefsen á Skipagøtu auf der Vereinshomepage zitiert. "Nach dieser furchtbar schlechten ersten Hälfte wollten wir einiges im zweiten Durchgang besser machen. Das hat geklappt, aber sonst nichts", so der Spielmacher und beste THW-Torschütze.

Jicha: "(...) sonst wird es vermutlich persönlich"

Filip Jicha polterte: "Wir beschweren uns über Situationen und trotzdem hat jeder von uns einfach etwas weniger gemacht als sonst. Es gab kein Kreisläufer-Spiel, kein Torhüter-Spiel und keinen Rückzug. Uns gegenüber stand eine Mannschaft, die sehr präsent war." Dann brach er ab: "Mehr möchte ich dazu nicht sagen, sonst wird es vermutlich persönlich."

Reinkind: Alles muss sich ändern

In der Liga stehen noch zwei Spiele an - und auch in der Königsklasse. Was sich mit Blick auf das Champions-League-Final4 in Köln ändern müsse, wurde Harald Reinkind bei Dyn gefragt. Seine Antwort: "Alles." Er fügte hinzu: "Jeder Teil von unserem Spiel. Unsere Abwehr, unser Gegenstoß, unser Angriff, auch das Rückzugsverhalten - die Einstellung war heute nicht da." Er blickte voraus: "Dann wird es schwer, in den nächsten vier Spielen zu performen."

