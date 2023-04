"Fight for Champions League" - Eggestein verweigert Übersetzung

Durch das glückliche 2:1 in Bremen macht Freiburg einen großen Schritt in der Tabelle. Während Roland Sallai auf Englisch eine klare Ansage macht, ließ sich Maximilian Eggestein nach seiner besonderen Rückkehr an die Weser nicht aus der Reserve locken.

Für Eggestein war es "komisch und spannend, erstmals mit dem Bus, dem nicht zugejubelt wird", zum Weserstadion zu fahren. Wie ein normaler Gegner wurde der Mittelfeldspieler, der zehn Jahre das Werder-Trikot trug, beim "besonderen Spiel" in seinem früheren Wohnzimmer nicht behandelt. "Ich habe mich sehr über den herzlichen Empfang der Fans gefreut", sagte Eggestein, machte den Bremer Anhängern durch den Freiburger Sieg allerdings keine Freude.

Eggestein lobt Effizienz

"Das ganze Spiel war nicht unser bestes", räumte Eggestein zwar ein, betonte aber auch den positiven Aspekt: "Es spricht für unsere Effizienz, dass wir zwei Tore aus dem Spiel heraus erzielt haben. Das ist uns auch nicht so oft gelungen, deswegen empfinde ich das als Schritt nach vorne."

Tatsächlich fährt der SC selten Punkte ohne Zutun seiner ausgeprägten Standardstärke ein. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Team von Christian Streich gerade vor der Pause eine schwache Gesamtleistung zeigte und sich die jüngsten Offensivprobleme fortsetzten.

Das neue Sturmduo Höler/Sallai zündet

Da Roland Sallai nach der besten Angriffskombination - kurz nach der Bremer Führung leitete der von Streich mit einem Sonderlob („Er hat stark gespielt“) bedachte Eggestein einen Doppelpass von Lucas Höler und Ritsu Doan ein - letztlich nicht zum Abschluss kam und der eingewechselte Woo-Yeong Jeong nach der 2:1-Führung einen aussichtsreichen Angriff im Strafraum verdaddelte, statt quer auf Kiliann Sildillia zu legen, blieb es bei nur zwei echten Torchancen. Der Tiefstwert seit der einen Chance beim 1:5 in Dortmund Anfang Februar.

Zur von Eggestein erwähnten, maximalen Effizienz sei jedoch hinzugefügt: Beide Treffer waren vom neuen Sturmduo Höler/Sallai jeweils gut eingeleitet und stark vollendet. Der Ausgleich entsprang einem der einfachsten Mittel im Fußball. Weiter Schlag vom Keeper, Kopfballverlängerung, Tor nach drei Kontakten.

Wohlwollend betrachtet lässt sich festhalten: Siege nach schwächeren Leistungen sind ein Merkmal von Topteams. Zumindest in puncto Arbeitsmoral erreichte das Streich-Team mal wieder Toplevel, drehte einen Rückstand in einen Auswärtssieg und machte damit in der Tabelle einen wichtigen Schritt, steht nur zwei respektive einen Punkt hinter den Champions-League-Plätzen drei und vier.

Ich glaube, Werder wird den Klassenerhalt machen und wir haben die Punkte für Europa gebraucht. Maximilian Eggestein

Eggestein räumte ein, mit einem "lachenden und weinenden Auge" auf das Ergebnis zu schauen: "Aber ich glaube, Werder wird den Klassenerhalt machen und wir haben die Punkte für Europa gebraucht." Fragt sich nur für welchen Wettbewerb. Sallai machte bei Baden.FM eine klare Ansage: "Wir möchten um die Champions League kämpfen." Eggestein wurde kurz darauf vom selben Reporter um eine Übersetzung von Sallais englischem O-Ton („We would like to fight for Champions League) gebeten. Er ließ sich aber nicht aus der Reserve locken, verweigerte die Dienstleistung und gab sich nach eineinhalb Jahren als SC-Angestellter schon ganz südbadisch-bescheiden-diplomatisch.

"Er meint wohl, dass wir Boden gut gemacht haben auf die Mannschaften hinter uns und dass wir mal schauen, dass wir gegen Schalke nachlegen", sagte Eggestein, musste dann aber selbst lachen. Inhaltlich sprach er allerdings einen wichtigen Punkt an, ist doch der Vorsprung auf Platz 7 auf acht Zähler angewachsen und der auf Rang 5 auf sechs Punkte. Erfolgreicher hätte Eggesteins Rückkehr als kaum verlaufen können.