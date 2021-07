FIFAe World Cup und FIFAe Nations Cup abgesagt

Auch in diesem Jahr wird der FIFAe World Cup – die offizielle Weltmeisterschaft – nicht stattfinden. Diese Entscheidung verstehen nicht alle FIFA-Profis.

Schocknachricht am Abend: Am 25. Juli teilte die FIFA offiziell mit, dass sowohl der FIFAe World Cup (FeWC) als auch der FIFAe Nations Cup (FeNC) 2021 ausfallen werden. Die beiden letzten Events der aktuellen Saison sollten beide im August stattfinden – der FeWC in London, der FeNC in Kopenhagen. Dazu wird es aber nicht mehr kommen.

Als Grund für die Absage führen die Verantwortlichen das Coronavirus an. Weltweite Reisebeschränkungen und die Sorgen diverser Interessensgruppen haben nach Angaben der FIFA die Entscheidung bedingt. Die Integrität des Wettbewerbs und die Gesundheit aller Teilnehmer – ob Spieler, Kommentatoren oder andere Beteiligte hinter den Kulissen – seien nicht garantiert. Diese hätten jedoch Priorität.

Unter den FIFA-Profis ruft die Ankündigung vor allem eines hervor: Enttäuschung. "Worte können nicht beschreiben, wie weh das tut", schrieb beispielsweise der deutsche FeWC-Qualifikant Benedikt 'BeneCR7x' Bauer vom VfL Wolfsburg, der zum ersten Mal teilgenommen hätte.

Verantwortliche in der Kritik

Frust lässt sich als zweite vorherrschende Emotion aus den Reaktionen der FIFA-Profis herauslesen. Viele können nicht nachvollziehen, warum weltweit Events mit deutlich mehr Teilnehmern und teilweise sogar Zuschauern stattfinden, FeWC und FeNC aber ausfallen müssen. Trotz des Verständnisses für die Sorgen und Bedenken erscheint die Entscheidung vielen Profis übervorsichtig und zu kurz gedacht.

"Man hätte zu 100 Prozent eine andere Lösung finden können, als das Ganze abzusagen", äußerte sich der deutsche PlayStation-Qualifikant Denis 'Denis' Müller. Etwas aggressiver fiel die Kritik des ehemaligen Weltmeisters Mossad 'Msdossary' Aldossary aus. "Aus meiner Sicht haben die Verantwortlichen das Event schlecht gemanagt und sich nicht um die Konsequenzen ihrer Entscheidung gekümmert", meinte der Profi aus Saudi-Arabien.

Trostpflaster für Spieler und Fans

Immerhin: Das Preisgeld für die beiden Turniere wird gleichmäßig unter allen Spielern und Nationalverbänden, die beim FeWC und FeNC angetreten wären, verteilt. Eine ähnliche Lösung hatte EA SPORTS bereits im vergangenen Jahr gewählt, als Covid19 die kompetitive Saison ebenfalls bereits frühzeitig beendete.

Für die meisten Profis ist die Auszahlung nur ein geringer Trost. Sie alle haben eine harte Spielzeit hinter sich, die sie bei einer Weltmeisterschaft krönen wollten. Zudem leidet die Szene darunter, dass nun in zwei Saisons nacheinander das wichtigste Event des Jahres ausgefallen ist.

Kleines Trostpflaster für deutsche Fans: Theoretisch bleibt Mohammed 'MoAuba' Harkous, der die FeWC-Qualifikation verpasst hatte, damit für ein weiteres Jahr der amtierende Champion.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.