FIFAe World Cup: Titelchancen, Favoriten und mögliche Überraschungen

Am Donnerstag beginnt das Finale des FIFAe World Cups in Kopenhagen. Vier VBL-Profis sind mit von der Partie, sehen sich aber starker Konkurrenz gegenüber. Wer hat die größten Titelchancen, wer könnte überraschen und wer überlebt die "Todesgruppe" - kicker eSport wagt den Blick in die Zukunft.

"Die WM zu gewinnen, das ist das große Ziel", formulierte Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen nach der geglückten Qualifikation zur WM-Endrunde seinen großen Wunsch. Der VBL-Einzelmeister gehört zu heißesten deutschen Eisen in Kopenhagen und zum Kreis der Titelanwärter. Nach einem etwas holprigen Start in der entscheidenden Quali-Runde behielt der FOKUS-Neuzugang die Ruhe und setzte sich schließlich mit zwei Siegen im Loser Bracket durch.

Zwei Deutsche mit Titelambitionen

Noch souveräner agierte in London aus deutscher Sicht nur Umut 'Umut' Gültekin. Der VBL-Finalgegner Neuhausens ließ im Winner Bracket keinerlei Zweifel an seiner Endrundenteilnahme und setzte sich mit zwei klaren Siegen durch. Wer Anspruch auf die FIFA-Krone erheben will, wird in der Bella Arena am VBL-Champion von 2021 vorbeikommen müssen. Zum Problem könnte für Gültekin allerdings die "Todesgruppe" C werden, in der sich einige Topspieler tummeln.

"Die WM zu gewinnen, das ist das große Ziel", sagt Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen. FIFA

So auch Koray 'Kkoray' Kücükgünar. Das nächste Talent aus der Schmiede des VfL Bochum machte durch zwei enge Erfolge im Loser Bracket das Grand Final klar und weiß genau, dass es in der Gruppenphase nicht leichter wird. Mit nichts weiter als drei Totenköpfen kommentierte er die Auslosung auf Twitter treffend. Dennoch bringt der hochveranlagte 18-Jährige die Skills mit, um für eine Überraschung zu sorgen.

'BeneCR7' spielt sich von 'levyfinn' zu 'Tekkz'

Gleiches ließe sich auch über VfL-Kollege Benedikt 'BeneCR7' Bauer sagen. Für ihn lief die Qualifikation besonders dramatisch ab, in einem deutschen Entscheidungsspiel setzte er sich gegen den Rostocker Rookie Levy Finn 'levyfinn' Rieck durch. "Mir kamen sogar ein paar Freudentränen hoch", kommentierte 'BeneCR7' seine zweite Qualifikation und erste Endrundenteilnahme, nachdem die WM 2021 noch abgesagt worden war.

Mit Donovan 'Tekkz' Hunt ist immer zu rechnen. FIFAe Twitter

Bauer trifft jedoch in einer sonst moderaten Gruppe B auf einen der größten Stars des FIFA eSports: Donovan 'Tekkz' Hunt von Fnatic. Der 20-Jährige zählt seit Jahren zu den besten Spielern der Szene und legte in London einen ähnlichen Run wie 'Umut' hin. 7:1 schoss er im finalen Match des Winner Bracket Mohammed 'AboFawzi' Fawzi aus dem virtuellen Stadion - und verdeutlichte, dass mit ihm ob seiner enormen offensiven Qualitäten zu rechnen sein wird.

Argentinisches Duo unter den Favoriten

Rechnen muss man auch mit den beiden Argentiniern, die 'Tekkz' in der eChampions League auf Rang drei verwiesen: Nicolas 'nicolas99fc' Villalba und Matias 'matiasbonanno' Bonanno spielten das Finale der FIFA-Königsklasse unter sich aus. Das bessere Ende behielt der als "Iceman" bekannte Villalba, der sich im Halbfinale beeindruckend gegen Hunt durchgesetzt hatte. Nur ein Treffer war dem stürmischen Engländer in 180 Minuten gelungen, immer wieder prallte er am Bollwerk des Gauchos ab. In der Bella Arena wird Villalba, der bereits das fünfte Mal bei einer WM-Endrunde dabei ist, in Gruppe C auf 'Umut' und 'Kkoray' treffen und in dieser zu den Favoriten zählen.

Die letzte WM verlor Villalba knapp gegen 'MoAuba', kann der "Iceman" diesmal den Titel holen? FIFA

Bonanno, bei der eCL für das Ausscheiden des deutschen Teilnehmers Noah-Laurin 'Snakez' Bartsch verantwortlich, sorgte derweil noch vor kurzem mit seinem Team 'Heretics' für Aufsehen. Mit diesem sicherte er sich ungeschlagen den TOTS-Cup. Damit gehört der Südamerikaner zu einer Vielzahl an Akteuren, die nicht nur an der Einzel-EM, sondern auch den Teamwettbewerben teilnehmen wird. Seine Qualitäten als Einzelspieler wird er in der Gruppenphase in Gruppe D auch gegen 'DullenMIKE' beweisen müssen.

Zwei Meister könnten aufzeigen

Überraschen könnte in Gruppe D der polnische Vertreter Damian 'Damie' Augustyniak. Dieser sorgte in der laufenden Spielzeit bereits für eine kleine Sensation, als er sich mit Norwich City die ePremier League unter den Nagel riss. Ungeschlagen ging er mit den "Canaries" durch das Final-Event in England. In Kopenhagen könnte er damit zu den Geheimtipps zählen.

Die Gruppen beim FeWC. FIFA

Einen ähnlichen Status dürfte auch Leandro 'LPeixoto' Peixoto aus Frankreich innehaben. Mit dem FC Lorient verteidigte er erfolgreich den Meistertitel in der eLigue 1. Im Finale sah er sich seinem eigenen Bruder gegenüber, zeigte jedoch keine Nerven. Und als ob die Gruppe C nicht ohnehin schon hochqualitativ besetzt wäre, wird auch Peixoto in ihr um die K.o.-Phase kämpfen.

Letzter Patch bereits im Einsatz?

Zu guter Letzt sollte man auch zwei Niederländer in den Augen behalten: Manuel 'Manuel' Bachoore und Levi 'Levi' de Weerd feierten gemeinsam bei Vitesse Arnheim die Meisterschaft in der eDivise und werden auch beim FIFAe Nations Cup für die Niederlande antreten. Während de Weerd in Gruppe A an den Start geht, gesellt sich Bachoore in Gruppe D.

Eine gewichtige Rolle im Kampf um die 250.000 US-Dollar Preisgeld könnte zusätzlich zu allen eSportlern aber auch das Spiel selbst einnehmen. Denn kurz vor der WM veröffentliche EA SPORTS das Titelupdate 14, das sich merklich auf die Defensivarbeit im Spiel auswirken könnte. Möglich, dass der neueste Patch bereits in Kopenhagen zum Einsatz kommt - und das Teilnehmerfeld entscheidend durchwirbelt.