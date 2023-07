FIFAe Weltmeisterschaften: Teilweise schwierige Aufgaben für deutsche Vertreter

Wer trifft auf wen? Die FIFA gab für alle drei Weltmeisterschaften die Paarungen der Gruppenphase bekannt. Für den ein oder anderen deutschen Vertreter gibt es schwierige Aufgaben.

Nachdem die FIFA lange darauf warten ließ, den Austragungsort offiziell zu machen, geht nun alles ganz schnell. Kaum ist Saudi-Arabien bestätigt, folgen keine 24 Stunden später die Ansetzungen für alle drei Weltmeisterschaften.

RB Leipzig hat beim FIFAe Club World Cup zwei Herausforderungen vor der Brust, dagegen Deutschland beim eNations Cup dagegen machbare Aufgaben. Auf Jonas 'Jonny' Wirth und Berkay 'BerkayLion' Demirci warten in der Gruppenphase der Einzel-WM ebenfalls starke Gegner - eine Hammergruppe erwischte 'RBLZ_Anders'.

FIFAe Club World Cup: Leipzig trifft auf Titelverteidiger

Anders als in den Jahren zuvor macht bei den Weltmeisterschaften das Klub-Turnier den Auftakt. An dem nimmt RB Leipzig teil - als einziger deutscher Qualifikant. Die Sachsen treffen in Gruppe C unter anderem auf den Titelverteidiger Riders x Atletico Madrid um Diogo 'tuba810' Pombo und Andoni 'AndoniiPM' Payo. Außerdem geht es gegen DUX America und Ajax Amsterdam, Goliath Gaming und SPQR Academy.

Wenngleich durchaus der ein oder andere große Name auf Leipzig trifft, sollte sich das Gespann um den scheidenden Teamkapitän Richard 'RBLZ_Gaucho' Hormes für die K.-o.-Phase qualifizieren. Zum einen kommen vier Teams in die nächste Runde, zum anderen hat das Team ordentlich Rückenwind. Erstmals in der eSport-FIFA-Geschichte holte RBLZ das Double aus Meisterschaft und DFB-ePokal.

FIFAe Nations Cup: Wiedersehen mit Schweden

Beim FIFAe Nations Cup gibt es für das DFB-Team ein Wiedersehen mit Schweden. Auf die Skandinavier traf Deutschland während der Play-Ins. In Gruppe D geht es für beide gegen Peru, Südafrika, Indien und Israel - alles andere als ein Weiterkommen wäre aus deutscher Sicht eine Sensation.

Eine Hammergruppe gibt es um Titelverteidiger Brasilien. Paulo 'PHzin' Chaves und Co. treffen auf Spanien, Portugal und die Türkei sowie Australien und Singapur.

FIFAe World Cup: Schwierige Aufgaben für 'BerkayLion'

Noch bevor die FIFA-Einzel-WM beginnt, steht fest: Es wird einen neuen Weltmeister geben. Titelverteidiger Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin scheiterte an der letzten Hürde zur Endrunde. Geschafft haben es Jonas 'Jonny' Wirth und Berkay 'BerkayLion' Demirci. Letzterer hat in Gruppe A schwierige Aufgaben vor der Brust.

Bei seinem WM-Debüt bekommt es der Kiezkicker mit 'Tuga810', Dan 'Stingray' Ray, Andrea 'Montaxer' Montanini, Tiago 'Darkley11' Manteigas Pires und Lucas 'Leks' Lekhal zu tun. Eine auf dem Papier ausgeglichene Gruppe, in der alles möglich ist. Sollte 'BerkayLion' an zuletzt starken Leistungen anknüpfen, wodurch er es ins Endspiel des Grand Finals der Virtual Bundesliga schaffte, ist ein Weiterkommen gut möglich. Wie bei den anderen beiden Turnieren kommen vier Akteure weiter.

'Jonny' erwischte Paulo 'PauloNeto999' Neto, Tom 'Stokes' Stokes, Razvan 'RvPLegend10' Puiu, Francesco 'Obrun2002' Pio Tagliafierro und John 'K1John' Mouneer. Spielt der ebenfalls bei einer WM debütierende Wirth wie bei den vergangenen Partien, gehört der Paderborner zu den Favoriten der Gruppe.

Hammer-Los für Leipzigs 'RBLZ_Anders'

Leipzigs Anders 'RBLZ_Anders' Vejrgang wurde dagegen in eine Hammergruppe gelost. Dort versammelt sich die FIFA-Elite um Vizeweltmeister Nicolas 'nicolas99fc' Villalba, 'PHzin', Manuel 'ManuBachoore' Bachoore, Emre 'EmreYilmaz' Yilmaz und Damian 'Damian' Sitaram. Auch bei diesen Konstellationen ist alles möglich.

Startschuss der Weltmeisterschaften ist der 6. Juli, dann beginnt der Club World Cup. Nur zwei Tage nach dessen Finale geht es mit der Nationen-WM weiter, wo am 14. Juli das Endspiel steigt. Abschließend findet vom 16. Juli bis 19. Juli der FIFAe World Cup statt.