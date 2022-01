FIFAe-Persönlichkeit des Jahres: Erdrutschsieg für 'nik_lugi'

Mit knapp drei Vierteln aller Stimmen ist Niklas 'nik_lugi' Luginsland von der Community zur FIFAe-Persönlichkeit des Jahres 2021 gewählt worden.

Knapp 13.000 Stimmen waren in der vergangenen Woche bei der Wahl zur FIFAe-Persönlichkeit des Jahres via Twitter abgegeben worden, am Ende gab es einen klaren Sieger: Niklas 'nik_lugi' Luginsland verbuchte mit 73,3 Prozent einen Erdrutschsieg.

Durchgeführt wurde die Community-Abstimmung auf dem offiziellen Twitter-Kanal von FIFAe. Auf Platz zwei landete James 'Tolando77' Toland aus Schottland mit 12,9 Prozent der Stimmen vor Jamie 'Jamodo' O'Doherty (9,3) aus Australien und der Deutschen Lena 'RBLZ_LENA' Güldenpfennig (4,5) von RB Leipzig.

Die Basis für die Auszeichnung waren natürlich die sportlichen Erfolge von 'nik_lugi' im vergangenen Jahr. Zweimal sicherte sich der 25-Jährige etwa den Titel beim Eligella Cup - im März mit Niklas-Wilson 'Willy' Sommer, im Dezember mit Koray 'KKoray' Kücükgünar.

In der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor feierte er mit dem 1. FC Heidenheim 1846 in der Vorsaison erstmals die Meisterschaft, in der aktuellen Spielzeit steht das neu formierte Team auf einem soliden sechsten Platz. Den Vertrag bei Leno eSports hat 'nik_lugi' im Herbst um ein weiteres Jahr verlängert.

Schon Nachwuchs-Streamer des Jahres gewesen

Wohl sogar mehr noch als die sportlichen Erfolge dürfte zur Wahl aber die Bekanntheit von 'nik_lugi' als Content Creator beigetragen haben. Seit knapp zwei Jahren ist Luginsland, der an der Glasknochenkrankheit leidet und daher im Rollstuhl sitzt, bei Twitch aktiv.

Er bringt es inzwischen auf mehr als 55.000 Follower. Dafür wurde er im vergangenen Jahr bei den EarlyGame-Awards bereits als Nachwuchs-Streamer des Jahres ausgezeichnet. Luginsland verkörpert die volle Inklusionskraft des eSports und des Gamings.

