FIFAe Nations Series: Play-Ins starten am 16. Dezember

Die FIFAe Nations Series beginnt noch in dieser Woche, die Play-Ins stehen auf der Agenda - die deutsche eNationalmannschaft hat schwere Gegner vor der Brust.

Die deutsche eNationalmannschaft startet am Donnerstag in die Play-Ins der FIFAe Nations Series. DFB

Nachdem die nationalen Kader der 54 Verbände für die Play-Ins ermittelt und gemeldet worden sind, erfolgt der Startschuss zur FIFAe Nations Series am 16. Dezember. In diesem Rahmen sind bereits die ersten Tickets für die Playoffs zu ergattern. Wer nicht auf den Top-Rängen landet, kann immerhin noch den Online Qualifier erreichen.

Wie in fast allen internationalen FIFA 22-Turnieren ist die FIFAe Nations Series im frühen Stadium noch in Zonen unterteilt. Die europäische Zone beinhaltet zwei Conferences mit jeweils zwei Divisions. Die deutsche eNationalmannschaft ist in Division 1 der Conference 2 gesetzt, sieben Gegner warten in Woche eins auf das DFB-Team - ein Selbstläufer dürften die Play-Ins nicht werden.

Schweden als wohl härteste Nuss

Zum Auftakt trifft die Auswahl auf Rumänien, ein Erfolgserlebnis zum Start wäre bereits von enormer Wichtigkeit. Denn leichter werden die Aufgaben nicht: Die zweite Begegnung bringt den virtuellen Klassiker gegen Italien mit sich, in Runde drei muss sich gegen Russland behauptet werden. Der mutmaßliche stärkste Kontrahent ist allerdings Schweden, die Skandinavier gehen mit vier Top-Spielern in die Play-Ins.

Mattias 'OpTolle' Tolinsson, Oliver 'Oliboli' Uttgren, Olle 'Ollelito' Arbin und Tunahan 'WolvesUnsal' Ünsal zählen allesamt mindestens zur erweiterten Weltspitze. Zum Abschluss des ersten Spieltags - auch am 17. Dezember finden noch Partien statt - wartet Portugal um Diogo 'Tuga810' Pombo. Die weiteren Gegner des deutschen eNationalteams sind Finnland sowie Belgien und damit ebenfalls keine Leichtgewichte.

Erfolgsteam aus dem eFriendly Cup

Bestritten werden die Duelle von Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen, Kai 'Hensoo' Hense, Umut 'Umut' Gültekin, Mustafa 'xMusti19' Cankal und Philipp 'Eisvogel' Schermer. Wobei die Verteilung 'DullenMIKE' und 'Hensoo' sowie 'Umut' und 'xMusti19', die beim jüngsten eFriendly Cup zum Erfolg geführt hatte, am wahrscheinlichsten ist. Die Play-Ins erstrecken sich bis in den April 2022 hinein, der FIFAe Nations Cup soll als großes Ziel der Anstrengungen im Sommer 2022 stattfinden.

