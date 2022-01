FIFAe Nations Series: DFB vor zweiter Woche der Play-Ins

Die deutsche eNationalmannschaft tritt am Donnerstag und Freitag in der zweiten Woche der Play-Ins zur FIFAe Nations Series an - die Play-offs bleiben das Ziel.

'DullenMIKE' und 'Hensoo' treten für den DFB in Woche zwei an. DFB

Der Auftakt in die Play-Ins der FIFAe Nations Series war dem DFB-Team im Dezember gelungen, die erste Spielwoche wurde als Tabellenzweiter der ersten Division abgeschlossen. Somit wurde der Abstieg souverän vermieden, die eNationalmannschaft geht auch in der zweiten Spielwoche wieder in Division eins an den Start - gegen drei neue Gegner.

Belgien, Rumänien und Finnland hatten sich im Dezember in Division zwei der zweiten europäischen Conference verabschiedet. Dafür rückten Bulgarien, Schottland und Spanien aus dem Unterhaus nach - besonders die Iberer dürften zur Herausforderung werden. Neben Deutschland verblieben Schweden, Portugal, Italien und Russland in der ersten Division.

Deutschland mit personeller Rotation

War die erste Spielwoche noch von Umut 'Umut' Gültekin und Mustafa 'xMusti19' Cankal bestritten worden, rotiert der DFB für Woche zwei: Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen und Kai 'Hensoo' Hense sollen den erneuten Verbleib in Division eins sicherstellen. Beginnen wird das deutsche Duo am Donnerstag um 17 Uhr gegen Bulgarien.

Drei weitere Partien warten am ersten Tag dieser Spielwoche noch auf die eNationalmannschaft: Mit Spanien und Schottland treffen 'DullenMIKE' und 'Hensoo' auf die beiden anderen Division-Neulinge, zudem steht das Duell mit Russland auf dem Programm. Erst am Freitag wird sich das DFB-Doppel in den schweren Duellen gegen Portugal, Italien und Schweden behaupten müssen.

Entscheidung erst in Woche vier

Auch in der zweiten Spielwoche der Play-Ins fallen noch keine Entscheidungen, abgerechnet wird erst nach Woche vier. Die beiden stärksten Teams der europäischen Conferences respektive ersten Divisionen ziehen dann direkt in die Play-offs ein. Deutschland zählt zu den Favoriten, hatte sich in der ersten Woche aber schon Portugal und Finnland geschlagen geben müssen.

