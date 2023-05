FIFAe Nations Series: Deutschland qualifiziert sich für die WM

Deutschland hat sich für den FIFAe Nations Cup 2023 qualifiziert. Das DFB-Team fuhr den dafür notwendigen Sieg im Winner Bracket ein. Mit England schied ein prominentes Team aus.

Als Tabellenführer meisterte Deutschland die Hammergruppe um Spanien, die Niederlande und Portugal. Den finalen Schritt Richtung FIFAe Nations Cup machte das DFB-Team am Samstagabend.

Ein Sieg war im Winner Bracket für die Qualifikation notwendig - den fuhren Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin und Levy Finn 'levyfinn' Rieck direkt zum Auftakt ein. Gegen Rumänien gab sich das Duo keine Blöße (2:0/4:1) und setzte sogar im Viertelfinale gegen Dänemark (1:0/2:1) noch einen obendrauf. Mit dem Erfolg im Rücken trifft die eNationalmannschaft am morgigen Sonntag um 17:00 Uhr im Halbfinale auf Spanien.

England nach zwei Niederlagen ausgeschieden

Eine besondere Errungenschaft ist das Erreichen der Endrunde für 'levyfinn'. Der Rostocker fährt im Sommer damit zu seiner ersten Weltmeisterschaft. Sicher ist, dass es bei der kein Aufeinandertreffen mit England geben wird, denn: Die Three Lions um Donovan 'Tekkz' Hunt scheiterten in den Play-offs - sowohl im Winner Bracket als auch im Second Chance Bracket verloren sie jeweils die erste Partie.

Überraschend erscheint das Ausscheiden vor allem mit Blick auf die Gruppenphase. Dort verloren die Engländer kein einziges Spiel. Ebenfalls vorzeitig die Qualifikation verpasst haben Polen und die Ukraine. Italien, Dänemark, die Niederlande, Portugal, Spanien, Frankreich und Israel folgen Deutschland. Hoffen dürfen noch Norwegen, Finnland, Schweden und die Türkei. Stattfinden wird der FIFAe Nations Cup im Juli in Saudi-Arabien. Das genaue Datum wird erst noch verkündet.