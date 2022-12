FIFAe Nations: Rostocks 'levyfinn' vor DFB-Debüt

Levy Finn Rieck war die Entdeckung der vergangenen VBL-Saison und spielte sich aus dem Stand in die deutsche FIFA-Elite. Ein Aufstieg, den nun auch die eNationalmannschaft honorierte.

Dritter beim Grand Final der Virtual Bundesliga (VBL), Halbfinalteilnahme bei der VBL Club Championship, Top 48 der Welt und nur einen Sieg von einer WM-Teilnahme entfernt. Was sich liest wie die Errungenschaften eines FIFA-Veterans, sind tatsächlich die Ergebnisse der Debütsaison von Levy Finn 'levyfinn' Rieck. Eine Debütsaison, die nun nachträglich auch vom DFB belohnt wird: Wie der Verband am Montagabend mitteilte, zählt der 20-Jährige zum deutschen FIFAe-Nations-Series-Kader.

Debütant trifft drei prominente Mitspieler

In diesem trifft der Hansa-eSportler auf prominente Mitstreiter. Wie bereits in der vergangenen Spielzeit treten VBL-Einzelmeister Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen, VBL-Vize und Weltmeister Umut 'Umut' Gültekin und DFBe-Pokal-Sieger Mustafa 'xMusti19' Cankal im Schwarz-Weißen Jersey an.

Alle drei sammelten bereits in der vergangenen WM-Endrunde Erfahrungen auf höchstem Niveau. In Kopenhagen war nach einer Achterbahnfahrt in der Gruppenphase im Achtelfinale gegen Italien nach schwacher Leistung Schluss.

Ganz so weit wollte Rieck, VBL-Newcomer der vergangenen Saison, aber ohnehin noch nicht schauen. Via Instagram zeigte sich der DFB-Debütant dankbar für die Chance und gab zunächst ein Ziel für die Play-Ins aus: "So viele Siege wie möglich, egal ob ich spiele, oder nicht."

Die Play-Ins, in denen sich die Nationalmannschaften für den FIFAe Nations Cup 2023 qualifizieren können, finden an drei Spieltagen zwischen Dezember und März statt. Los geht es für die deutsche Mannschaft am Freitag, den 15. Dezember.