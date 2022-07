FIFAe Nations Cup: Deutschland nach Hinrunde an Tabellenspitze

Die halbe Miete ist eingefahren: Nach der Hinrunde der FIFAe Nations Cup Gruppenphase steht Deutschland an der Tabellenspitze.

Der erste Tag des FIFAe Nations Cup in Kopenhagen startete mit einer kleinen Überraschung. Im ersten Spiel der Gruppe B stolperten Umut 'Umut' Gültekin und Mustafa 'xMusti19' Cankal mit 0:1 über Außenseiter Vereinigte Arabische Emirate - das stellte sich im Nachhinein aber nur als kleiner Ausrutscher heraus.

Denn in der Folge fand das deutsche Team mit drei Siegen gegen Japan, Peru und Titelverteidiger Frankreich und einem Unentschieden gegen Schweden in die Spur. Mit zehn Punkten steht Deutschland damit an der Tabellenspitze. "Ich denke, wir brauchen drei Punkte, um weiterzukommen, aber zehn Punkte, um den Gruppensieg zu sichern. Das ist unser Ziel", resümierte Gültekin nach dem ersten Tag.

Gerangel um die Plätze in Gruppe B

Frankreich fuhr drei Siege ein und steht derzeit mit neun Punkten auf Tabellenplatz zwei. Die Rückrunde in der Gruppe B und der Kampf um die vier ersten Plätze, die den Einzug in die K.-o.-Runde bedeuten, verspricht Spannung am Donnerstag: Ein Punkt trennt die drittplatzierten Schweden von Japan, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Peru auf Platz vier bis sechs.

Die Tabellen der Gruppen B und D des FIFAe Nations Cups nach fünf von zehn Spielen. FIFAe

Die in dieser Saison so stark aufspielenden Italiener fanden bisher nicht ins Turnier. Lediglich einen Sieg und zwei Unentschieden konnte die zum Favoritenkreis zählende Fußballnation einfahren. Mit elf Punkten steht in Gruppe D überraschend Polen an der Spitze vor dem eingespielten Duo der Niederlande auf Platz zwei.

Dänemark souverän durch Tag 1

Der Gastgeber ist nach dem ersten Tag voll im Soll. Mit insgesamt vier Siegen und 13 Punkten grüßt Dänemark derzeit ungeschlagen von der Tabellenspitze der Gruppe A. Immer wieder rotierten die Lokalmatadoren innerhalb ihres Kaders.

Eine Konstante scheint es jedoch schon jetzt zu geben. Anfangs rotierten die Dänen innerhalb des Teams, doch Anders 'Anders' Vejrgang blieb. Der 16-Jährige saß gewohnt emotional vor dem Bildschirm - und gewann, egal ob mit 'Marcuzo' oder 'Üstün'.

Die Tabellen der Gruppen A und C des FIFAe Nations Cups nach fünf von zehn Spielen. FIFAe

Favorit Argentinien startete mit seinem eingespielten Duo 'Nicolas99FC' und 'Matiasbonanno9' hingegen mit zwei Unentschieden ins Turnier - eines davon gegen Dänemark. Dennoch steht am Ende des Tages nach drei Siegen und elf Punkten Platz zwei zu Buche.

England tat sich derweil schwer: 'Tekkz' und 'Tom' sammelten in fünf Spielen magere fünf Punkte. Das reichte immerhin noch für Platz drei - mit einem Punkt Vorsprung vor Singapur und zwei vor Brasilien und Schottland.

Alles klar in Gruppe C?

Ebenso souverän wie Dänemark sind Spanien und Portugal unterwegs. Die Iberer belegen mit 13 respektive zwölf Punkten Platz eins und zwei der Gruppe C.

Große Hoffnungen auf ein Weiterkommen dürften sich die Schlusslichter Südkorea und Kasachstan bei bereits sechs Punkten Rückstand auf Platz vier nicht machen. Der Leistungsunterschied zu Kanada und Israel auf Platz drei und vier scheint letztlich zu groß.

Der FIFAe Nations Cup startet am Donnerstag um 11:05 Uhr live auf Twitch in die Rückrunde der Gruppenphase.