FIFAe Nations Cup 2022: Deutsches Debakel gegen Italien

Am Donnerstag als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert, traf das deutsche Team am Freitag im Klassiker auf Italien. Die große Frage: Wie stand es um die Form der Deutschen?

Nach dieser suchten Weltmeister Umut 'Umut' Gültekin und Mustafa 'xMusti19' Cankal in der Vorrunde. Die Bandbreite in der Gruppenphase war groß. Als Tabellenführer in der Hinrunde etabliert, wurde Deutschland in der Rückrunde zwischenzeitlich durchgereicht - selbst ein Aus drohte.

Einen kurzzeitigen Stopp fand die Achterbahnfahrt mit einem Hoch als Gruppensieger - zum Achtelfinale dann der freie Fall.

Wie zu Beginn der Rückrunde am Donnerstag fand Deutschland nicht ins Spiel. Kaum Spielideen, im letzten Drittel fand das DFBe-Duo kein Durchkommen. Italien spielte kontrolliert, kam vor allem in der zweiten Halbzeit zu guten Möglichkeit, scheiterten aber am Torhüter.

Das fällige 1:0 fiel nur wenige Augenblicke vor dem Ende der Partie - eine flache Hereingabe veredelten Italiens Francesco "Obrun2022" Pio Tagliafierro und Danilo 'Danipitbull' Pinto.

Debakel statt Aufholjagd

Im Rückspiel war dementsprechend noch alles offen, trotzdem brauchte es eine Leistungssteigerung der Deutschen. Die blieb jedoch aus.

Statt einer Aufholjagd arbeitete Italien an der vorzeitigen Entscheidung, die es in den zweiten 45 Ingame-Minuten gab. Zuerst das zweite Tor, dann erhöhten die Italiener vor dem Ende der Partie noch auf 3:0 und 4:0.

Es gibt Tage, wo es einfach nicht passt. Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen

Zum Ende eine eindeutige Angelegenheit, Knackpunkt war aber der Anfang, wie Auswechselspieler Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen im Gespräch mit kicker eSport verriet: "Wir sind in den letzten Tagen immer schwer in die Sessions gestartet. Passiert das in der K.-o.-Phase, dann kann dies das Aus bedeuten."

'xMusti19' und 'Umut' "sind das beste deutsche Duo", aber "es gibt Tage, wo es einfach nicht passt", resümierte der deutsche Einzelmeister die Partie. Die beiden Spieler äußerten sich nach Abpfiff nicht, im Viertelfinale trifft Italien ab 16 Uhr auf Dänemark.