FIFAe Finals: Saudi-Arabien lange unter Verschluss - was steckt dahinter?

Die heiße Saisonphase ist da: Bei den FIFAe Finals werden vom 6. bis 19. Juli die größten Titel ausgespielt. Offiziell ist das erst seit dem 1. Juli. Was gewollt sein könnte - Stichwort: Saudi-Arabien. Eine kommentierende Einordnung von Niklas Aßfalg.

Drei FIFAe-WM-Titel werden vom 6. bis 19. Juli in Saudi-Arabien ausgespielt. FIFAe

Keine ganze Woche lag zwischen der Ankündigung und dem Auftakt der FIFAe-Weltmeisterschaften. Die offizielle Bekanntgabe vonseiten der FIFA erfolgte am 1. Juli um 15 Uhr. Was schon sämtliche Spatzen von den Dächern gepfiffen hatten, wurde bestätigt: Die FIFAe Finals 2023 finden in Saudi-Arabien statt. Der Startschuss fiel im Rahmen des FIFAe Club World Cup nur fünf Tage später - am 6. Juli. Ein Hype innerhalb der Szene wird somit kaum erzeugt.

Spieler wie Teams waren wohl zumindest informell schon viele Wochen zuvor in Kenntnis gesetzt worden. Dieser Schluss ergibt sich aus diversen Posts, die nach den Play-offs zum FIFAe Nations Cup abgesetzt wurden. Der deutsche eNationalspieler Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin twitterte von den "eNations in Saudi". Der argentinische Fußballverband legte sich ebenfalls bereits im Mai in einer Mitteilung zur Qualifikation seines eNationalteams auf Saudi-Arabien fest.

FIFA äußerte sich bis kurz vor knapp nicht

Zum Top-Favoriten auf die Rolle als Ausrichter avancierte der Wüstenstaat auch aufgrund des Nicht-Antritts in den Play-offs der FIFAe Nations Series. Obwohl sich Saudi-Arabien sportlich qualifiziert hatte und nicht ausgeschlossen worden war. Trotz all dieser Hinweise wollte sich die FIFA auf Nachfrage von kicker eSport wochenlang nicht äußern. Totgeschwiegen wurde das Thema zwar nicht, offizielle Informationen zum Zeitplan und Austragungsort gab es aber auch nicht.

Bis zu ebenjenem 1. Juli, an dem nicht nur Saudi-Arabien und der Ablauf veröffentlicht wurden. Sondern auch eine Kooperation mit Gamers8, einem großen eSport-Event, das zur selben Zeit ebenfalls in Riad stattfindet. Die FIFAe-Weltmeisterschaften wurden kurzerhand zum Teil von Gamers8. Dadurch konnte auch das Preisgeld aufgestockt werden: Statt 1,2 Millionen US-Dollar wie im Vorjahr werden 2023 ganze drei Millionen ausgeschüttet.

Gegenwind à la Katar kommt nicht auf

Die Saison-Highlights stehen an, das Preisgeld wird mehr als verdoppelt. Weshalb sollte man damit nicht frühzeitig für Vorfreude sorgen? Natürlich könnten Komplikationen bei der Planung für die späte Bekanntgabe gesorgt haben. Dagegen spricht jedoch, dass etwa DFB-eNationalcoach Matthias 'STYLO' Hietsch zuletzt im kicker eSport Talk schon längst informiert wirkte. Wahrscheinlicher ist daher, dass die FIFA den Aufschrei minimieren wollte.

Mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat vor etwas mehr als einem halben Jahr bereits eine FIFA-Großveranstaltung in einem Land stattgefunden, dessen Menschrechtslage immer wieder scharf kritisiert wird. Saudi-Arabien wird von vielen Experten nicht als signifikant besser wahrgenommen. Gerade die teils stark eingeschränkten Rechte für Frauen und Mitglieder der LGBTQ+-Community werden international regelmäßig an den Pranger gestellt.

Zwischen der Verkündung der WM 2022 in Katar und deren Austragung lagen zwölf Jahre. Und damit unzählige Berichte, Dokumentationen sowie Unmutsäußerungen. Einen ähnlichen medialen Gegenwind spart sich der Weltverband durch die Kurzfristigkeit der FIFAe-WM-Verkündung. Passend dazu erreichte kicker eSport erst am 5. Juli die Einladung nach Saudi-Arabien - ein Land, das rund sechs Direktflug-Stunden entfernt ist und ein Visum für den Aufenthalt erfordert.

Zur Erinnerung: Der FIFAe Club World Cup und somit auch die FIFAe Finals haben am 6. Juli um 15 Uhr deutscher Zeit begonnen.

"Saudi Vision 2030" und "eSportswashing"?

Saudi-Arabien ist derzeit nicht nur im physischen Sport, sondern auch im eSport auf dem Vormarsch. Während für den realen Rasen Cristiano Ronaldo & Co. verpflichtet werden, wird der Fokus auf das digitale Spielfeld im Königreich derzeit über Events gelenkt. Gamers8 und FIFAe Finals sind nur ein weiterer Schritt, bis 2024 soll in Riad eine eigene eSport-Stadt entstehen. Diese Maßnahmen passen zur "Saudi Vision 2030", die die Abhängigkeit vom Öl reduzieren soll.

Darüber hinaus entsprechen sie dem Konzept des "Sportswashing" - oder eher "eSportswashing". Die FIFAe-Weltmeisterschaften wirken wie das neueste Zahnrad in einer PR-Maschinerie, die global von der bedenklichen Menschenrechtssituation im Land ablenken soll. Dem saudi-arabischen Staatsfonds PIF gehören darüber hinaus inzwischen auch zehn Prozent von Entwickler Electronic Arts (EA), der momentan ebenfalls noch am FIFA-eSport beteiligt ist.

Innerhalb des PIF wird im Gaming- und eSport-Sektor meist dessen Tochtergesellschaft Savvy Games Group aktiv. Das Unternehmen hat zu Beginn des vergangenen Jahres für etwa 1,5 Milliarden US-Dollar die ESL sowie FACEIT erworben. Knapp fünf Milliarden kostete es zuletzt außerdem die US-amerikanische Videospielfirma Scopely. Über die Anteile an EA hinaus hält Savvy etwas mehr als acht Prozent an Nintendo.

Seit am Donnerstag der Anpfiff zum FIFAe Club World Cup erfolgt ist, kämpft aus deutscher Sicht RB Leipzig um den Titel in Riad. Leipzigs eSport-Chef Marc André Lenhard hatte im kicker eSport Talk noch angekündigt zu "versuchen, unsere Werte dort zu vermitteln". In welchem Rahmen das möglich ist, scheint ungewiss. Schließlich kann die FIFA auch während der Livestreams, die für die meisten Fans der größte Berührungspunkt ist, das Narrativ steuern.