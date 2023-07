FIFAe Finals ein Mittel des eSportswashing? "Eine unangemessene Vermutung"

Die FIFAe Finals in Saudi-Arabien sorgten durch mindestens unglückliche Kommunikation im Voraus für einige Fragen. eSportswashing steht im Raum. kicker eSport sprach mit ESBD-Vizepräsident Christopher Flato über die Vorwürfe.

Fünf Tage. So viel Zeit ließen EA SPORTS und die FIFA der Öffentlichkeit und Presse nach Wochen der Ungewissheit zwischen offizieller Bekanntgabe der FIFAe Finals und dem Auftakt der denkwürdigen Veranstaltung. Die formelle Einladung an Medienhäuser erfolgte gar noch später und kam vor dem Hintergrund des Austragungsorts, Riad in Saudi-Arabien, einer Farce gleich. Einer Farce, hinter der einige Beobachter eine Strategie vermuteten. Schnell war ob der Menschenrechtslage im Wüstenstaat von eSportswashing die Rede, dem neutrale Presse vor Ort nicht zuträglich wäre.

ESBD vermutet kein eSportswashing - Ausrichter schadet sich selbst

Doch ist diese Sorge tatsächlich begründet? Darüber sprach kicker eSport mit Christopher Flato, Vizepräsident des eSport-Bund Deutschland (ESBD), der hinsichtlich möglichen eSportswashings im Zuge der FIFAe Finals eine klare Haltung hat: "Man könnte eine Vermutung stricken. Die wäre aus meiner Sicht in der aktuellen Situation aber nicht angemessen."

Für Flato, selbst jahrelang in der eSport-Eventbranche tätig, spräche zu viel gegen eine bewusste Verzögerung der Bekanntmachung. Der Veranstalter schade sich und seinem Event damit selbst. "Solange es keine Informationen auf dem Markt gibt, entsteht entsprechend ein klarer Schwund an Einnahmen und Zuschauern." Es sei "sicherlich nicht vorteilhaft für das Format und die Sichtbarkeit, wenn man es so kurzfristig ankündigt".

Unter diesen Gesichtspunkten kann ich es mir daher nicht vorstellen, dass es sich um Kalkül handelt. Christopher Flato, Vizepräsident ESBD

Die Ursache dafür im Wunsch nach der Kontrolle des medialen Informationsflusses zu verorten, halte er für gewagt. Zu groß sei das Thema ohnehin schon, ähnlich wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. "Jeder weiß es, die Diskussion ist sehr häufig geführt worden. Nicht nur auf den sozialen Medien, zur traditionellen Fußball WM auch in diversen Talkshows. Unter diesen Gesichtspunkten kann ich es mir daher nicht vorstellen, dass es sich um Kalkül handelt."

Knappe Bekanntgaben im eSport "keine Ausnahme"

Viel mehr sieht der Vizepräsident des ESBD in der zeitlich knappen Bekanntgabe eine Regelmäßigkeit des eSports. "Egal, ob es sich um Datum, Uhrzeit, Turnierformate oder Sponsorenankündigungen dreht", seien zeitlich auf Kante genähte Pressemitteilungen "keine Ausnahme". Ebenso "gängige Praxis": Teams, Spielerinnen und Spieler und damit verbundene Organisationen "weit ab vor der Öffentlichkeit zu informieren". Ein Umstand, der entscheidend zur öffentlichen Wahrnehmung des offenen Geheimnis' um den Austragungsort beigetragen hatte.

Zudem habe der Veranstalter durch die virtuellen Presserunden versucht, der äußerst schwerlich umzusetzenden Präsenz vor Ort entgegenzuwirken. Für Flato ein weiteres Argument gegen eine eSportswashing-Kampagne: "Ich finde es sehr positiv, dass es entsprechende digitale Angebote für Journalisten gab", so der ESBD-Vizepräsident, der anfügt: "Wenn es wirklich so gewesen wäre, dass keinerlei Berichterstattung zugelassen und die Spieler komplett von der Öffentlichkeit abgeschirmt worden wären, wäre das zweifelsfrei ein falsches Signal des Veranstalters gewesen."

Flato liefert Gründe - EA SPORTS und FIFA nicht

Wieso es trotz der Nachteile für die Veranstaltung und der unschönen Außenwirkung zu dem stattgefunden Ablauf kam, kann für den eSport-Funktionär derweil viele Gründe haben: "Die Pressemitteilung oder die Ankündigung sind noch nicht abgestimmt, ein Sponsor, der in der Ankündigung vorkommen soll, hat noch nicht hundertprozentig zugesagt, oder muss sein Zitat noch absegnen oder die Formate sind noch nicht fertig. Das sind alles kleine Dinge, die eine solche Ankündigung häufig verzögern." Woran tatsächlich es gegenüber der deutlich transparenteren FIFAe Finals 2022 in Kopenhagen gehakt hat, ließen FIFA und EA SPORTS offen. Deshalb wolle Flato keine Unterstellungen tätigen, "ohne die genauen Beweggründe" zu kennen.

Würde man diese Schlüsse ziehen, wenn es ein anderer Gastgeber wäre? Christopher Flato, Vizepräsident ESBD

Die negative Rezeption der Ankündigung sei außerdem auch direkt auf den Ausrichter zurückzuführen. "Würde man diese Schlüsse ziehen, wenn es ein anderer Gastgeber wäre? Ich glaube, das kann man mit nein beantworten." Man müsse zwar nicht darüber sprechen, dass es "aus westlicher Sicht konkreten Handlungsbedarf in diesen Regionen (dem Mittleren Osten, Anm. d. Red.)" gebe und die Kritik an den Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien "definitiv angebracht" sei, jedoch solle der eSport in der öffentlichen Diskussion keine verurteilende, sondern eine vermittelnde Rolle einnehmen. "Fakt ist, dass eSport genau wie der Sport Brücken bauen und Werte vermitteln kann."

Auch nach Saudi-Arabien? Ja, wenn es nach dem ESBD-Vizepräsidenten geht: "Wir reden im eSport sehr häufig darüber, wie international wir sind, wie der eSport die Menschen über die Ländergrenzen hinweg verknüpft. Das predigen wir auf der einen Seite. Dann finde ich es auf der anderen Seite schwer zu sagen, dass unangenehm empfundene Regionen ignoriert oder gar isoliert werden." Zwar müsse sich "jeder ein eigenes Bild" von dieser Dualität machen, eins steht für Flato aber hinsichtlich der Beteiligung problematischer Parteien an einem globalen und offenen eSport fest: "Man kann das eine nicht ohne das andere haben."