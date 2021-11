FIFAe Club Series: Klub-Rekord, Offline-Finale und FUT Cups

Die Saison 2021/22 der FIFAe Club Series erfreut sich eines Teilnehmerrekords, die Veranstalter planen ein Offline-Finale im Sommer des kommenden Jahres.

Die FIFAe Club Series zählt neben der FIFAe Nations Series und der FIFA 22 Global Series zu den großen Säulen der neuen eSport-Saison. Kulminieren soll die Club Series im kommenden Jahr wieder in einem Offline-Event - dem FIFAe Club World Cup. In FIFA 21 hatte es lediglich Zonen-Finals gegeben, im aktuellen Ableger streben EA und FIFA wieder ein Gesamtfinale an.

Zuvor allerdings wird der Team-Wettbewerb wieder nach Server-Regionen unterteilt, da die Qualifikation online ausgetragen wird. Die deutschen Mannschaften um den FC Schalke 04 und RB Leipzig, die beiden erfolgreichsten hiesigen Klubs der vergangenen Saison, sind natürlich in Ost- und Zentraleuropa angesiedelt - der größten Zone mit bereits 178 feststehenden Teilnehmern.

Mehr als 780 startende Teams

Apropos Teilnehmer: Die FIFAe Club Series verzeichnet in diesem Jahr einen Rekord, mehr als 780 Teams haben sich registriert - das entspricht einer Steigerung von 62 Prozent im Vergleich zu FIFA 21. Das Auf- und Abstiegssystem der Qualifikation wird wohl baugleich zur vergangenen Saison: Innerhalb der Zonen wird in Conferences unterteilt, die wiederum in jeweils maximal drei Divisionen separiert werden.

Nur wer sich nach allen Spieltagen auf den vorderen Plätzen der ersten Division behaupten kann, wird in die Playoffs einziehen. Die Teams der dritten Division etwa werden schon vor der dritten und vierten Woche eliminiert - Konstanz ist erneut das Stichwort. Aus den Playoffs rücken die stärksten Mannschaften - eingetragene Vereine wie Organisationen im Übrigen - in den FIFAe Club World Cup vor.

TOTY und TOTS mit neuen Cups

Dort werden sie im Sommer 2022 ergänzt durch die Mannschaften aus den neuen EA FUT Cups zu den großen Promos des Ultimate Team-Kalenders. Auch aus dem FUT Team of the Year Cup und dem FUT Team of the Season Cup ziehen einige Klubs ins Finale ein. Einen echten Titelverteidiger gibt es aufgrund der strikten Zonen-Unterteilung der vergangenen Saison nicht, in Zone 4 - Europa - hatte die italienische Organisation Mkers triumphiert.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.